Morca Mağarası’nın gizemi çözülüyor

Yıllardır süren çalışmalara bu yıl da devam ediliyor. Yerin binlerce metre altında olan bu el değmemiş alanın keşfedilmesi için yurt içi ve yurt dışından birçok bilim insanı bir araya geldi.

Torosların damı olarak adlandırılan 2 bin 200 rakımda keşfedilmeyi bekleyen gizli hazine Morca Mağarası, Türkiye'nin en derin mağaralarından birisi kayıtlara geçmişti. Morca mağarasının önemini anlatan Organizatör Ender Alparslan Usuloğlu, "Morca'nın 2 bin 100 metreden girişi var. Ana galeride bir sifona, sifon diyoruz artık kapalı bir göle rast geldik. Fakat bin ile bin 256 metre arasında yaklaşık 10 tane yan kol var. Bir mağara sistemlerine bağlanma ihtimali oldukça yüksek" bilgisini verdi.

Uzman ekipler bu gizemi çözmek için 2 bin 150 rakımdaki girişinden halatlarla mağaraya iniyor. Yurt içi ve yurt dışından gelen bilim insanları mağaranın jeolojik yapısını inceliyor, hayvan türlerini keşfediyor. Çalışmalarda yerin bin 274 metre altında göller bulundu. Bilimsel çalışmalarda bölgede yeni bir bakteri türü de keşfedildi.

Usuloğlu, "Göllerden bir tanesinde yüzlerce hatta binlerce kerevit vardı. Onlardan numune aldık, Yeni bir tür cins olduğu tespit edildi. "Dünyada insan vücudu antibiyotiklere çok fazla direnç kazanmaya başladı. O yüzden onu değişik bir bakteriyi bularak, değişik bir antibiyotik ilaçlar yapmak elzem oluyor. Bu da yeni bir değişik bakteri çeşidi" dedi.