Moringa Çayı Faydaları Nelerdir? Moringa Çayı Yararları Ve Zararları Nelerdir, Kimler Kullanamaz?

Moringa bitkisinin dikkat çeken özelliklerinden birisi de kök, kabuk, yaprak ve meyve gibi kısımlarının yenilebilir olmasıdır. Günümüzde ise daha çok yaprağının toz haline getirilmiş hali kullanılmaktadır. Pek çok olumsuz durum için doğal bir gıda takviyesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Diyetisyenler tarafından da sıklıkla önerilen bir gıdadır. Peki, moringa çayı yararları ve zararları nelerdir, kimler moringa çayı kullanamaz? Sorusunun detaylı bir şekilde cevabı yazımızda…
Moringa çayı içerisindeki birçok vitamin ve mineral sayesinde vücudumuza oldukça fazla fayda sağlayabilmektedir. Moringa faydaları açısından diğer çaylara kıyasla metabolizmayı daha fazla hızlandırmaktadır. Daha bunun gibi birçok faydası bulunmaktadır. Bunları şu şekilde gösterebiliriz:
Moringa çayı birçok hastalığa iyi gelse de bazı kişiler için bu çay bazen istenmeyen durumlara yol açabilmektedir. Özellikle çocukların ve hamilelerin bu çayı tüketmesi önerilmemektedir. Bunun haricinde midede ekşime, ishal, mide bulantısı, rahimde kasılma gibi bazı yan etkileri bulunmaktadır.
Bu yan etkiler oldukça nadir etkisini göstermektedir. Bu çayın tüketiminde de oldukça dikkatli olmak gereklidir. Öncelikle emziren annelerin doktor tavsiyesi dışında kullanmaması gerekmektedir. Bunun haricinde düzenli tüketildiğinde bir sorun oluşmamaktadır. Fakat aşırı tüketiminde boşaltım sistemi organlarından biri olan böbreğin aşırı yorulduğu görülmektedir.