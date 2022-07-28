Moringa Çayı Faydaları Nelerdir? Moringa Çayı Yararları Ve Zararları Nelerdir, Kimler Kullanamaz?

Moringa bitkisinin dikkat çeken özelliklerinden birisi de kök, kabuk, yaprak ve meyve gibi kısımlarının yenilebilir olmasıdır. Günümüzde ise daha çok yaprağının toz haline getirilmiş hali kullanılmaktadır. Pek çok olumsuz durum için doğal bir gıda takviyesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Diyetisyenler tarafından da sıklıkla önerilen bir gıdadır. Peki, moringa çayı yararları ve zararları nelerdir, kimler moringa çayı kullanamaz? Sorusunun detaylı bir şekilde cevabı yazımızda…

Moringa Çayı Faydaları

Moringa çayı içerisindeki birçok vitamin ve mineral sayesinde vücudumuza oldukça fazla fayda sağlayabilmektedir. Moringa faydaları açısından diğer çaylara kıyasla metabolizmayı daha fazla hızlandırmaktadır. Daha bunun gibi birçok faydası bulunmaktadır. Bunları şu şekilde gösterebiliriz:

Moringa yapraklarında, çiçeklerinde ve tohumlarında flavonoidler, polifenoller ve askorbik asit adı verilen antioksidanlar bulunmaktadır. Antioksidanlar, hücre hasarı ve iltihabi durumlarla savaşma özelliğine sahip maddelerdir. Bir çalışmada yapraktan elde edilen besin takviyesinin çiçek ve tohumlara göre daha yüksek antioksidan özellikler barındırdığı tespit edilmiştir.

İçerdiği yüksek A vitamini düzeyi ile göz sağlığını korumada faydalıdır.

Moringa yaprağı, doğal bir anti-aging yani yaşlanma karşıtı üründü olarak karışımıza çıkar. Düzenli olarak moringa çayı içenlerde cildin yaşlanması yavaşlar. Bu kişiler, daha güzel ve genç bir cilde sahip olurlar. Çayın olumlu etkileri saç ve tırnakta da gözle görülür şekilde fark edilmektedir. Moringa tozu ayrıca birçok kadın tarafından cilt maskesi olarak da kullanılmaktadır.

Moringa yaprağı, zengin bir vitamin, mineral ve amino asit kaynağıdır. Önemli miktarda A, C ve E vitamini içerir. Kalsiyum, potasyum ve protein bakımından da zengindir.

Moringa yaprağı tozu ayrıca vücut glikoz seviyelerini düşürmede ve diyabetik hastalardaki hücre hasarını azaltmada etkilidir. Düzenli kullanımda kan şekerini ve kolesterolü düşürdüğü keşfedilmiştir.

Moringa Çayı Kimler Kullanamaz?

Moringa çayı birçok hastalığa iyi gelse de bazı kişiler için bu çay bazen istenmeyen durumlara yol açabilmektedir. Özellikle çocukların ve hamilelerin bu çayı tüketmesi önerilmemektedir. Bunun haricinde midede ekşime, ishal, mide bulantısı, rahimde kasılma gibi bazı yan etkileri bulunmaktadır.

Bu yan etkiler oldukça nadir etkisini göstermektedir. Bu çayın tüketiminde de oldukça dikkatli olmak gereklidir. Öncelikle emziren annelerin doktor tavsiyesi dışında kullanmaması gerekmektedir. Bunun haricinde düzenli tüketildiğinde bir sorun oluşmamaktadır. Fakat aşırı tüketiminde boşaltım sistemi organlarından biri olan böbreğin aşırı yorulduğu görülmektedir.