Morluk Kaç Günde Geçer? Vücuttaki Morluklar Ne Kadar Sürede İyileşir?

Vücudunda morluk oluşan kişilerin en çok merak ettiği konulardan biri, bu izlerin ne kadar sürede kaybolacağıdır. Günlük yaşamda düşme, çarpma ya da darbe gibi basit nedenlerle ortaya çıkan morluklar, kimi zaman ciddi bir sağlık sorununu da işaret edebilir. Morlukların iyileşme süresi kişiden kişiye değişiklik gösterir. Bundan dolayı morluk kaç günde geçer ya da vücuttaki morluklar ne kadar sürede iyileşir sorularının yanıtları öne çıkar.

MORLUK KAÇ GÜNDE GEÇER?

Morlukların iyileşme süresi darbenin şiddetine, kişinin yaşına ve sağlık durumuna göre değişir.

Ortalama İyileşme Süresi

Küçük morluklar: 4–7 gün Orta büyüklükte morluklar: 10–14 gün Büyük ve derin morluklar: 2–3 hafta Morluğun Renk Değişimi (Gün Gün)

0–2. gün: Koyu mavi / mor

2–5. gün: Mor → Yeşil tonlarına dönüş

5–7. gün: Sarımsı renk oluşmaya başlar

7–14. gün: Sarı → Açık kahverengi → Ten rengine döner

VÜCUTTAKİ MORLUKLAR NE KADAR SÜREDE İYİLEŞİR?

Vücutta oluşan morluklar genellikle 1–3 hafta içinde iyileşir. Küçük ve yüzeysel morluklar çoğunlukla 1–2 haftada kaybolurken, daha derin veya geniş morlukların tamamen geçmesi 2–3 hafta sürebilir. Morluklar ilk başta koyu mor veya mavi renkte görülür, birkaç gün içinde yeşil ve sarı tonlara dönüşerek sonunda kaybolur. İyileşme süresi kişinin yaşına, genel sağlık durumuna ve kan dolaşımına bağlı olarak değişebilir; çocuklar ve gençler morlukları daha hızlı atlatırken, ileri yaşta veya kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilerde süreç uzayabilir. Morluklar çok kolay oluşuyorsa, uzun süre geçmiyorsa ya da şiddetli ağrı ve şişlik eşlik ediyorsa, bir uzmana başvurmak önemlidir.