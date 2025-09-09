Haberler Yaşam Haberleri Morluk Kaç Günde Geçer? Vücuttaki Morluklar Ne Kadar Sürede İyileşir?
Morluk Kaç Günde Geçer? Vücuttaki Morluklar Ne Kadar Sürede İyileşir?

Morluklar, vücutta meydana gelen darbe, çarpma ya da basit travmaların ardından oluşan renk değişiklikleridir. Cildin altında yer alan küçük damarların hasar görmesiyle ortaya çıkan bu durum, genellikle kendiliğinden iyileşir. Ancak iyileşme süresi kişiden kişiye, morluğun büyüklüğüne ve oluştuğu bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Günlük yaşamda sıkça karşılaşılan bu sorun, morluk kaç günde geçer ya da vücuttaki morluklar ne kadar sürede iyileşir sorularını akla getirir ve vücudun doğal iyileşme sürecini daha görünür kılar.



Vücudunda morluk oluşan kişilerin en çok merak ettiği konulardan biri, bu izlerin ne kadar sürede kaybolacağıdır. Günlük yaşamda düşme, çarpma ya da darbe gibi basit nedenlerle ortaya çıkan morluklar, kimi zaman ciddi bir sağlık sorununu da işaret edebilir. Morlukların iyileşme süresi kişiden kişiye değişiklik gösterir. Bundan dolayı morluk kaç günde geçer ya da vücuttaki morluklar ne kadar sürede iyileşir sorularının yanıtları öne çıkar.

MORLUK KAÇ GÜNDE GEÇER?

Morlukların iyileşme süresi darbenin şiddetine, kişinin yaşına ve sağlık durumuna göre değişir.

  • Ortalama İyileşme Süresi
    Küçük morluklar: 4–7 gün
    Orta büyüklükte morluklar: 10–14 gün
    Büyük ve derin morluklar: 2–3 hafta
  • Morluğun Renk Değişimi (Gün Gün)
    0–2. gün: Koyu mavi / mor
    2–5. gün: Mor → Yeşil tonlarına dönüş
    5–7. gün: Sarımsı renk oluşmaya başlar
    7–14. gün: Sarı → Açık kahverengi → Ten rengine döner

VÜCUTTAKİ MORLUKLAR NE KADAR SÜREDE İYİLEŞİR?

Vücutta oluşan morluklar genellikle 1–3 hafta içinde iyileşir. Küçük ve yüzeysel morluklar çoğunlukla 1–2 haftada kaybolurken, daha derin veya geniş morlukların tamamen geçmesi 2–3 hafta sürebilir. Morluklar ilk başta koyu mor veya mavi renkte görülür, birkaç gün içinde yeşil ve sarı tonlara dönüşerek sonunda kaybolur. İyileşme süresi kişinin yaşına, genel sağlık durumuna ve kan dolaşımına bağlı olarak değişebilir; çocuklar ve gençler morlukları daha hızlı atlatırken, ileri yaşta veya kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilerde süreç uzayabilir. Morluklar çok kolay oluşuyorsa, uzun süre geçmiyorsa ya da şiddetli ağrı ve şişlik eşlik ediyorsa, bir uzmana başvurmak önemlidir.

