SON DAKİKA | MİT’in ’Mossad’a casusluk’ operasyonunda yeni gelişme! Avukat Tuğrulhan Dip ve Serkan Çiçek tutuklandı

Avukat Tuğrulhan Dip'in ise Serkan Çiçek'in yaptığı işler için destek aldığı isimlerden biri olduğu, Mossad'a casusluk yapan birçok dedektifle çalıştığı, bunlardan birinin de İsrail'e çalışması nedeniyle 19 yıl hüküm alarak tutuklanan Musa Kuş olduğu belirlenmişti.

Dip'in, kamu kayıtlarındaki kişisel verilerin temini konusunda maddi menfaat karşılığında dedektiflere yardımcı olduğu, yasa dışı sorgu sistemi üzerinden elde ettiği bilgileri para karşılığında dedektiflere sattığı, onların da bilgileri İsrail gizli servisi Mossad'a teklif ettiği, casusluk faaliyetlerinde kullandığı anlaşılmıştı.