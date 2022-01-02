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Giriş Tarihi: 3.1.2022

Motivasyon başkandan üretim Hatice hanımdan

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Motivasyon başkandan üretim Hatice hanımdan
KARABÜK'TE yıllar önce babasını akciğer kanserinden kaybeden Hatice Öz (43), 6 yıl önce kendisi de bronşit olunca büyüklerinden duyduğu çam kozalağı pekmezi içmeye başladı. İyileşmesinde pekmezin büyük faydasını gören Öz, bir gün Başkan Erdoğan'ın televizyonda kadın girişimcilere destek verdiği sözlerini duyunca 'Ben neden kozalak pekmezi üretmiyorum' diyerek kolları sıvadı. Yaz aylarından yüksek rakımlı bölgelerde izinli olarak kozalak toplayan Öz, 15 saat sadece şeker ile bakır kazanlarda kozalak kaynatarak pekmez yaptı. Karabük İl Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden üretim belgesi alan Öz, şimdi Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı çam kozalağı pekmezini Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor. 2 yıl önce TÜBİTAK'tan ödül alan ve patent başvurusu onaylanan Öz, "Taleplere yetişemiyoruz. KOAH ve şeker hastaları için şekersiz olmak üzere 4 çeşit pekmez üretiyoruz" dedi.

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Motivasyon başkandan üretim Hatice hanımdan
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