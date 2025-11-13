Motokurye eski iş arkadaşını öldürdü

Olay, 7 Kasım'da Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde meydana geldi. Motokurye Ahmet Balçık, iş yerinden eski arkadaşı Yasin Akın cep telefonuyla konuştukları sırada tartışıp, küfürleşti. Tartışmanın ardından buluşan taraflar arasında kavga çıktı. Akın, arbede sırasında cebinden çıkardığı bıçakla Balçık'ı göğsünden yaralayıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Balçık, kurtarılamadı.

"ÖLDÜRMEK İSTEMEMİŞTİM"

Olayla ilgili çalışma başlatan Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin saklandığı adresi tespit etti. Apartman dairesine baskın yapan polis, Akın'ı olayda kullandığı bıçakla birlikte yakaladı. Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen şüpheli Akın, ifadesinde, "Olay bir anda gelişti. Öldürmek istememiştim. Pişmanım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yasin Akın, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.