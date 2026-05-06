Motokurye kaza kurbanı

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Antalya'da motokuryelik yapan 34 yaşındaki Hakan Yenisolak, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. N.D. idaresindeki hafif ticari araç ile motokurye Hakan Yenisolak'ın kullandığı motosiklet çarpıştı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yenisolak, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. 30 dakika boyunca kalp masajı yapılan Yenisolak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları ve meslektaşları gözyaşlarına boğuldu. Genç motokuryenin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere Kahramanmaraş'a gönderildi. Cenazenin alınışı sırasında meslektaşları yalnız bırakmadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.