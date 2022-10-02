Motor Arıza Lambası Neden Yanar? Araçta Motor Arıza Lambası Sarı Yanıyor, Neden Olabilir?

Araç üzerinde yer alan gösterge paneli; panelin içindeki ışıklar ve işaretler ile aracın sorunları ile ilgili bilgi verir. Gösterge panelinde yer alan bu işaretler, genellikle önemli bir arızanın sinyali olmasa da araç içerisinde bir sorun oluşmaya başladığını ifade eder. Günümüzde pek çok insan araçta motor arıza lambası sarı yanıyor, neden olabilir diye merak ediyor. Peki, motor arıza lambası neden yanar? Konu ile ilgili bilmeniz gereken tüm detaylar yazımızın devamında sizinle.

Motor Arıza Lambası Neden Yanar?

Araç içerisinde ikaz lambaları yanıyorsa, bu durum motor bileşenlerinin birbirleri ile uyumlu çalışmadığını ifade eder. Motor ışığı hangi durumlarda yanar diye merak ediyorsanız, sebebi aşağıdaki bölgelerde hasar meydana gelmiş olması olabilir:

Akü

Termostat

Buji

Buji kablosu

Yakıt dolum kapağı

Yakıt Enjektörleri

Hava akış sensörü / MAF

Oksijen sensörü / Lambda

EGR valfi

Katalitik konvertör

Motor Arıza Lambası Renkleri ve Sorunları Nelerdir?

Motor arıza lambası kırmızı ya da sarı renkte yanar. Sürekli yanması, yanıp sönmesi ve farklı renklere sahip olması çeşitli sorunlara işaret eder. Bu sorunlardan bazıları önemsiz olsa da hayati bir sorunu da ifade ediyor olabilir. Bu nedenle dikkat etmekte fayda var.

Araç Arıza Lambasının Kırmızı Rengi Neyi İfade Eder?

Araç arıza lambasının kırmızı renkte yanması, araçta ciddi bir problem olduğunun göstergesidir. Bu nedenle arıza lambasının kırmızı renkte yandığını gördüğünüz an aracınızı sağa çekmelisiniz.

Araç Arıza Lambasının Sarı Rengi Neyi İfade Eder?

Motor arıza lambası sarı yanıyor ise motorda ciddi sıkıntılar olduğu ve bu nedenle motorun arıza moduna girdiği anlamına gelir. Bu arıza modu, motorun zarar görmemesi için devreye giren bir sistemdir. Yine de motoru uzun süre koruyamayacağı için en kısa sürede servise gidilmesi gerekir.

Araç Arıza Lambasının Sürekli Yanması Neyi İfade Eder?

Sürekli yanan lambanın ışığı önem taşır. Işığın rengi sarı ise aracınızı servise götürebilirsiniz. Eğer kırmızı yanıyorsa araçtan inerek yardım çağırın.

Araç Arıza Lambasının Yanıp Sönmesi Neyi İfade Eder?

Araç arıza lambasının sürekli yanıp sönmesi motorda bir sorun olduğunu ifade eder. Bu kolay çözülebilecek bir sistem hatasını işaret edebileceği gibi, motorun ciddi bir hasar almış olmasını da işaret edebilir. Bu nedenle en kısa zamanda servise danışmanız doğru olacaktır.

Motor Arıza Lambası Yanan Araç Kullanılır Mı?

Motor arıza lambası yanan araç kullanılabilir mi sorusunun yanıtı için arıza lambasının rengine bakılır. Lamba sarı renkte yanıyorsa servise kadar aracınızı kullanabilirsiniz. Eğer arıza lambası kırmızı renkte yanıyorsa aracınızdan hemen inerek çekici ve servise haber vermeniz gerekiyor. Arıza lambası kırmızı yanarken aracı kullanmak oldukça tehlikelidir.