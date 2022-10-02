Haberler Yaşam Haberleri Motor Arıza Lambası Neden Yanar? Araçta Motor Arıza Lambası Sarı Yanıyor, Neden Olabilir?
Giriş Tarihi: 2.10.2022 09:45 Son Güncelleme: 2.10.2022 09:45

Motor Arıza Lambası Neden Yanar? Araçta Motor Arıza Lambası Sarı Yanıyor, Neden Olabilir?

Otomobiller günlük hayatımızda önemli bir yer kaplar. Bu nedenle olası arıza durumlarının tespit edilmesi oldukça önemlidir. Özellikle araba kullanmaya yeni başlayan pek çok sürücü, araç gösterge panelindeki ikaz lambalarını ve işaretlerini anlamakta zorlanabilir. Bu yazımızda sizin için motor arıza lambası neden yanar sorusunun yanıtlarını derledik. Eğer siz de araçta motor arıza lambası sarı yanıyor, neden olabilir diye merak ediyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Motor Arıza Lambası Neden Yanar? Araçta Motor Arıza Lambası Sarı Yanıyor, Neden Olabilir?

Araç üzerinde yer alan gösterge paneli; panelin içindeki ışıklar ve işaretler ile aracın sorunları ile ilgili bilgi verir. Gösterge panelinde yer alan bu işaretler, genellikle önemli bir arızanın sinyali olmasa da araç içerisinde bir sorun oluşmaya başladığını ifade eder. Günümüzde pek çok insan araçta motor arıza lambası sarı yanıyor, neden olabilir diye merak ediyor. Peki, motor arıza lambası neden yanar? Konu ile ilgili bilmeniz gereken tüm detaylar yazımızın devamında sizinle.

Motor Arıza Lambası Neden Yanar?

Araç içerisinde ikaz lambaları yanıyorsa, bu durum motor bileşenlerinin birbirleri ile uyumlu çalışmadığını ifade eder. Motor ışığı hangi durumlarda yanar diye merak ediyorsanız, sebebi aşağıdaki bölgelerde hasar meydana gelmiş olması olabilir:

  • Akü
  • Termostat
  • Buji
  • Buji kablosu
  • Yakıt dolum kapağı
  • Yakıt Enjektörleri
  • Hava akış sensörü / MAF
  • Oksijen sensörü / Lambda
  • EGR valfi
  • Katalitik konvertör

Motor Arıza Lambası Renkleri ve Sorunları Nelerdir?

Motor arıza lambası kırmızı ya da sarı renkte yanar. Sürekli yanması, yanıp sönmesi ve farklı renklere sahip olması çeşitli sorunlara işaret eder. Bu sorunlardan bazıları önemsiz olsa da hayati bir sorunu da ifade ediyor olabilir. Bu nedenle dikkat etmekte fayda var.

  • Araç Arıza Lambasının Kırmızı Rengi Neyi İfade Eder?

Araç arıza lambasının kırmızı renkte yanması, araçta ciddi bir problem olduğunun göstergesidir. Bu nedenle arıza lambasının kırmızı renkte yandığını gördüğünüz an aracınızı sağa çekmelisiniz.

  • Araç Arıza Lambasının Sarı Rengi Neyi İfade Eder?

Motor arıza lambası sarı yanıyor ise motorda ciddi sıkıntılar olduğu ve bu nedenle motorun arıza moduna girdiği anlamına gelir. Bu arıza modu, motorun zarar görmemesi için devreye giren bir sistemdir. Yine de motoru uzun süre koruyamayacağı için en kısa sürede servise gidilmesi gerekir.

  • Araç Arıza Lambasının Sürekli Yanması Neyi İfade Eder?

Sürekli yanan lambanın ışığı önem taşır. Işığın rengi sarı ise aracınızı servise götürebilirsiniz. Eğer kırmızı yanıyorsa araçtan inerek yardım çağırın.

  • Araç Arıza Lambasının Yanıp Sönmesi Neyi İfade Eder?

Araç arıza lambasının sürekli yanıp sönmesi motorda bir sorun olduğunu ifade eder. Bu kolay çözülebilecek bir sistem hatasını işaret edebileceği gibi, motorun ciddi bir hasar almış olmasını da işaret edebilir. Bu nedenle en kısa zamanda servise danışmanız doğru olacaktır.

Motor Arıza Lambası Yanan Araç Kullanılır Mı?

Motor arıza lambası yanan araç kullanılabilir mi sorusunun yanıtı için arıza lambasının rengine bakılır. Lamba sarı renkte yanıyorsa servise kadar aracınızı kullanabilirsiniz. Eğer arıza lambası kırmızı renkte yanıyorsa aracınızdan hemen inerek çekici ve servise haber vermeniz gerekiyor. Arıza lambası kırmızı yanarken aracı kullanmak oldukça tehlikelidir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Teröristler Mersin'e “Paramotor” ile gelmiş! Hain saldırıdan yeni detaylar
Başına talih kuşu kondu! Tarlasında petrol çıktı 925 milyon lira (50 milyon dolar) teklif edildi
SON DAKİKA: Son seçim anketi yayınlandı! İşte AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, HDP ve Zafer Partisi'nin oy oranı...
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan TBMM'de yeni anayasa, asgari ücret zammı ve yeni ekonomi modeli açıklaması
TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ 2022: TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman, ayın kaçında yapılacak? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ başvuru kura sonuçları ne zaman belli olacak?
Son dakika: İBB durdurmuştu bakanlık devraldı! Vizyon farkını gözler önüne seren proje
MOTORİN BENZİN FİYATI GÜNCEL LİSTE: 1 Ekim 2022 Bugün LPG, motorin, mazot benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim geldi mi?
Resepsiyonda 28 Şubat kafası! Tokat'ta rütbeli askerler Vali Hatipoğlu'nun elini sıkmadı
Faturalar yıldızlara ulaştı! Avrupa’da ekmek lüks oldu
Bakan Soylu: Mersin'deki polisevi saldırısı Amerika merkezli bir eylem
ARKADAŞINA GÖNDER
Motor Arıza Lambası Neden Yanar? Araçta Motor Arıza Lambası Sarı Yanıyor, Neden Olabilir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA