Motor Çeşitleri - Arabalarda Kaç Çeşit Motor Tipi Vardır?

Motor çeşitleri günümüz araçlarında merak edilen konularındandır. Motorlar araçların en önemli parçasıdır. Bir motor, aracın hemen her şeyini etkilediği için kalitesi, markası ve ömrü oldukça önemlidir. Motor gücü yani beygir gücünün fazla olması araçlarda aranan en önemli özelliklerindendir. Bu nedenle kaç çeşit motor tipi vardır, sorusunun yanıtları oldukça önemlidir. Ayrıca günümüzde artış gösteren elektrikli motor çeşitleri de merak edilmeye başlanmıştır.

Motor Çeşitleri Nelerdir?

Motor arabaların en önemli parçasıdır. Motorun kalitesi demek bir aracın en önemli unsuru demektir. Bunun için araç sahipleri ya da araç alaca kişiler öncelikle motora önem verirler. Motorun görevi elektrik, benzin, dizel, LPG gibi bir enerji formunu alıp mekanik enerjiye çeviren aparat olarak tanımlanabilir. Burada söz konusu mekanik enerji araçları hareket ettirmeyi sağlamaktadır. Bunların yanında günümüzde araç motorlarının birden fazla çeşidi mevcuttur. Burada en sık duyulan motor çeşitleri ise: içten yanmalı motorlar ve dıştan yanmalı motorlardır. Ancak sadece bu motor çeşitleriyle sınırlı değildir.

Motor çeşitlerini bilmenin en önemli nedeni motor çeşitleri bilinirse eğer motorun kullandığı yakıtın türünden iç mekanizmasına kadar birçok değişkenin önemli olduğunu ortaya çıkaracaktır. Burada önemli olan motor türlerine göre araç tiplerinde de pek çok unsur önem arz etmektedir. Bu nedenle motor gücüne göre araçların neler olduğunu ve ne gibi özellikleri kapsadığını da araç motorlarının çeşitlerine göre belirlenmektedir.

Arabalarda Kaç Çeşit Motor Tipi Vardır?

En bilinen çeşitleri içten yanmalı ve dıştan yanmalı olan motorların farklı çeşitleri de bulunmaktadır. Günümüz araçlarının motorları; motor gücüne göre araçlar silindir dizilişlerine göre, düz ya da sıralı motor, V tipi motor, boksör tipi motor ve W tipi motorlar olarak 4 çeşit olarak sınıflandırılmaktadır. Yine yakıt tipine göre motorlar, yanma yerine göre motorlar, silindirlerine göre araba motoru çeşitleri vardır. Bunlara kısaca göz atacak olursak:

Yakıt tipine göre motorlar: bu motorlar kendi içinde dörde ayrılır. Dizel, benzinli, LPG'li ve elektrikli motorlardır. Bu motorlarda aracın kullandığı yakıt türü önemlidir.

Yanma yerine göre motorlar: bu motorlar içten yanmalı ve dıştan yanmalı motor olarak ikiye ayrılır ve en bilinen motor çeşitleridir. İçten yanmalı motorlarda yakıt, motorun içerisinde bulunan ve yanma odası adı verilen silindirlerde yanar. Dışarıda yanan yakıttan bir ısı enerjisi elde edilmektedir.

Silindirine göre motorlar: motorda bulunan silindir sayısı çeşitlilik göstermektedir. Silindirine göre motorlar 10 çeşittir. Bunlardan bazıları şunlardır: Silindirli Motor, Üç Silindirli Motor, Dört Silindirli Motor, Beş Silindirli Motor, Altı Silindirli Motor, Yedi Silindirli Motor, Sekiz Silindirli Motor, Dokuz Silindirli Motor ve On Silindirli Motordur.

Elektrikli Motor Çeşitleri Nelerdir?

Elektrikli araçlar günümüzde çok fazla artmıştır hem ekonomik olması hem de çevreye zarar vermemesinden ötürü çok sık kabul edilmektedir. Elektrikli araçlarda kullanılan bataryalar güç yönetim sistemi kadar elektrik motorları da aracın menzili, performansı ve verimliliği gibi konularda hakkında önemli bir paya sahiptir. Şimdi dilerseniz elektrikli motor çeşitlerine göz atalım:

Doğru Akım Motorları (DC Motor) Asenkron Motorlar (ASM, IM - Induction Motor) Anahtarlamalı Relüktans Motorlar (ARM, SRM - Switched Reluctance Motor) Sabit Mıknatıslı Senkron Motorlar (SMSM, PMSM - Permanent Magnet Synchronous Motor)

Elektrikli Motorların Diğer Motorlardan Farkları Nedir?

Elektrikli motorların tercih edilmesi bir rastlantı değildir. Çevreye ve tasarrufa önem veren insanlara tarafından tercih edilen elektrikli motorların diğer motorlardan farkları şunlardır: