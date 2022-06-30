Haberler Yaşam Haberleri Motor Ehliyeti Kaç Yaşında Alınır? A1 A2 Motor Ehliyeti Alma Yaşı Hesaplama
Giriş Tarihi: 30.6.2022 10:14 Son Güncelleme: 30.6.2022 10:14

Motor Ehliyeti Kaç Yaşında Alınır? A1 A2 Motor Ehliyeti Alma Yaşı Hesaplama

Motor Ehliyeti Kaç Yaşında Alınır? A1 A2 Motor Ehliyeti Alma Yaşı Hesaplama

Genç yaşlarda başlayan, pek çok kadın ve erkeği etkisi altına alan motor kullanımı son yıllarda popülerliğini daha da artırmaya başladı. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan ve yoğun trafiğe maruz kalan kişilerin bir an önce edinmek istediği motor ehliyeti her ehliyet sınıfında olduğu gibi bazı koşulları kapsıyor. Söz konusu koşullar arasında en çok merak edileni ve sabırsızlıkla bekleneni de motor ehliyet alma yaşı olurken diğer koşulları da sağlamanız gerekiyor. Buna göre motor ehliyeti kaç yaşında alınır, A1 A2 motor ehliyeti alma yaşı hesaplama nasıl yapılır sizler için araştırdık.

Sürücü kurslarına başvurarak alınabilen motor ehliyetleri için öncelikle öğretim durumu, sağlık durumu, sicil kaydı, yaş kriteri, yazılı ve pratik derslerden geçer notları almak gerekiyor. Bazı ehliyet sınıfları için kişilerin tecrübe durumuna da bakılırken motor ehliyeti almak isteyenler için farklı ehliyet sınıfları bulunur. Bu sınıflara göre A, M, A1, A2 motor ehliyeti kaç yaşında alınır, hangi sınıf ne grubuna hitap ediyor detaylı olarak ele aldık.

Motor Ehliyeti Almak İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?

Kendi içerisinde dört farklı gruba ayrılan motor ehliyeti kaç yaşında alınır diye araştıran kişilerin öncelikle hangi sınıfın hangi türe ait olduğunu öğrenmesi gerekir. Kısaca bu sınıfların içeriğini özetlemek gerekirse;

  • M sınıfı motor ehliyeti: MOPED tipi motorlar için verilen ehliyet türüdür.
  • A sınıfı motor ehliyeti: Güç sınırı göz önünde bulundurulmayan iki teker tüm motorlar ve motor gücü 15 kWH geçen üç tekerlekli motorlar için verilir.
  • A1 sınıfı motor ehliyeti: Gücü 11 kWH geçmeyen, silindir hacmi 125 cm³ aşmayan iki tekerlekli motorlar ve gücü 15 kWH aşmayan üç tekerli motorlara verilen ehliyet türüdür.
  • A2 sınıfı motor ehliyeti: Gücü 15 kWH aşmayan üç tekerli motorlar ve gücü 35 kWH aşmayan motorsiklet için verilen ehliyet türüdür.

Sınıflara göre motor ehliyet yaşı değişmekle birlikte genel olarak dikkat edilen şartlara bakılırsa adli sicil kaydı, sağlık raporu, kurs sınavlarından geçer notu almış olmak, deneyim ve öğrenim diploması dikkate alınır.

Sınıflarına Göre Motor Ehliyeti Alma Yaşı Nasıl Hesaplanır?

Dört farklı sınıf olarak karşınıza çıkacak olan motor ehliyetleri kendi içerisinde yaş sınırlamasına sahiptir. Bu sınır yaşı tam olarak gün, ay ve yıl olarak doldurmadan söz konusu motor ehliyetini alabilmeniz mümkündür. Genel olarak en çok rağbet gösterilen a1 motor ehliyeti 16 yaşını dolduran kişilerin başvurularına açıktır.

A1'den sonra yine yoğun başvuruların karşılaşıldığı a2 motor ehliyeti 18 yaşını dolduranlar tarafından alınabilir. M sınıfı motor ehliyeti 16 yaşını dolduran A sınıfı motor ehliyeti de 20 yaşını dolduran bireyler tarafından alınabilir. Motor ehliyet yaşı hesaplamasında online uygulamalar kullanılabileceği gibi sürücü kurslarından da destek alınabilir. Bu koşullarda 2022 yılında motor ehliyeti almak için başvuru yapabilecek kişilerin minimum yaş yılı sınırlaması şu şekildedir:

  • A1 sınıfı için 2022 yılı temmuz ayı ehliyet başvurusu en az Temmuz 2006 doğumlular,
  • A2 sınıfı için 2022 yılı temmuz ayı ehliyet başvurusu en az Temmuz 2004 doğumlular,
  • A sınıfı için 2022 yılı temmuz ayı ehliyet başvurusu en az Temmuz 1998 doğumlular, (öncesinde en az 2 yıllık A2 ehliyet sahibi olma şartı da bulunur)
  • M sınıfı için 2022 yılı temmuz ayı ehliyet başvurusu en az Temmuz 2006 doğumlular içindir.

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Motor Ehliyeti Kaç Yaşında Alınır? A1 A2 Motor Ehliyeti Alma Yaşı Hesaplama
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