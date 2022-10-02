Motor Soğutma Suyu Ne İşe Yarar? Motor Soğutma Suyu Azalırsa Ne Olur, Nereye Konur ve Nasıl Doldurulur?

Motorun bütün yıl sağlıklı bir şekilde çalışması için motor suyunun büyük bir önemi bulunuyor. Bu kadar önemli olması akıllara motor soğutma suyu ne işe yarar sorusunu getiriyor. Özellikle en soğuk kış günlerinde motordan yüksek verim almak için motor suyu değişimi gerekiyor. Peki, motor soğutma suyu nereye konur ve nasıl doldurulur? Yazımızın devamında motor soğutma suyu azalırsa ne olur gibi soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.

Motor Soğutma Suyu Ne İşe Yarar?

Motor soğutma suyu, özellikle soğuk havalarda motorun donmasını engellemek ve sağlıklı bir biçimde çalışmasını sağlamak için kullanılır. Düzenli bir şekilde kontrol edilmesi önem taşır. Motor soğutma suyunun faydalarını şu şekilde belirtebiliriz:

Araç motorunun soğuk havalarda donmasını engellemek

Ortaya çıkana ısıyı emmek

Hararetin aşırı yükselmesini önlemek

Motor Soğutma Suyu Azalırsa Ne Olur?

Otomobilde motor suyu azalırsa, araç soğutma işlemini gerçekleştiremez. Bu nedenle aracın ısısı da giderek yükselir. Eğer aracın motor suyu tamamen bitmiş ise bu durum tehlike arz eder. Böylesi bir durumda motor üst kapak contası yanar ve hararet meydana gelir.

Motor Soğutma Suyu Nereye Konur?

Motor soğutma suyu antifriz olarak da ifade edilir. Otomobilin kaputu açıldığı zaman, sağa tarafta kalan sarı kapaklı şişe görünümün üzerindeki bölüm olarak da bilinir. Motor soğutma suyu bu bölüme eklenir.

Motor Soğutma Suyu Nasıl Doldurulur?

Motor soğutma suyunu doldurmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Sarı kapaklı şişe görünümlü bölümün kapağını açın. Burada dikkat etmeniz gereken tek şey motor sıcakken kapağı açmamak.

En ideal motor soğutma suyu yarı antifriz ve yarı sudan oluşur.

Öncelikle radyatör kapağını açarak 10 dakika aracı çalıştırın.

Ardından kaloriferi açarak sıcak konumuna getirin.

Bu işlem sonrası sıkışan hava dışarı çıkar.

Son olarak motor soğutma suyunu ekleyin.

Kapağı kapatarak bölümü temizleyin.

Motor Suyu Kaç Yılda Değişir?

Motor soğutma suyunun genellikle iki yılda bir olacak şekilde değiştirilmesi tavsiye edilir. Motor soğutma suyu eklerken motor suyunun da değişimini gerçekleştirebilirsiniz.