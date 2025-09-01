Motor sporları camiasını yasa boğan ölüm: ATV kazası can aldı

Türkiye'nin Uluslararası arenadaki en prestijli Ralli Raid yarışlarından biri olan Trans Anatolia Rallisi, kahreden bir kazaya sahne oldu. Bursa sınırlarında başlayıp Kütahya il sınırları içinde sona erecek olan zorlu parkurda, motor sporları camiasının tanınmış isimlerinden biri olan Hasan Yatgin, ATV aracıyla kaza yaptı. Aracın devrilerek yuvarlanması sonucu meydana gelen kaza sonrası Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Hasan Yatgın hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası olan Yatgın'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi.

BAŞSAĞLIĞI AÇIKLAMASI

Trans Anatolia Rallisi organizasyonunun sosyal medya hesabından da kazaya ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Bu derin kaybın üzüntüsü içerisindeyiz. Motor sporları camiasının sevilen bir üyesi olan Hasan Yatgın'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, takım arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.