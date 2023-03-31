Motor Suyu Neden Eksilir? Motor Soğutma Suyu Azalırsa Ne Yapmalı?

Motor suyu neden eksilir sorusu tüm araç sürücülerinin araştırması gereken bir konudur. Motor suyu azalırsa ne yapmalı incelemesi ile bu sebepten yolda kalma halinde dahi alacağınız tedbiri bilirsiniz. Motor soğutma suyu niye azalır konusunun da farklı nedenleri olabilir. Konunun ayrıntıları bilindiğinde daha bilinçli hareket edebilirsiniz. Motor soğutma suyu azalırsa ne olur sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Motor Suyu Neden Eksilir?

Motorun çalışması ile birlikte motor içinde çok yüksek ısı meydana gelir. Bu sıcaklığın motor soğutma sistemi kullanılarak düşürülmesi gerekir. Isının düşürülmesi de motor suyu ile sağlanır. Motor suyunun olmaması ya da eksik olması halinde soğutma yapılmayacaktır. Bu da motor parçalarının zarar görmesine ve aracın hararet yapmasına neden olur. Motor suyunun eksilmesinin farklı nedenleri olabilir. Bu kapsamda aşağıdaki nedenleri sıralayabiliriz.

Suyun geçtiği motor elemanlarında kaçak olması

Aracın hararet yapması

Motor su haznesinden suyun taşması

Contaların eskimesinden kaynaklı olarak su kaçaklarının oluşması

Contaların tamamen yanması

Motor Soğutma Suyu Azalırsa Ne Olur?

Motor suyunun ne seviyede olduğu, motor bölmesindeki motor suyu haznesinden takip edilmelidir. Motor suyu eksilirse motor yeterince soğutulmaz. Bu da hararet yapmaya neden olur. Hararet konusuna tedbir alınmazsa araçta conta yakma gibi maliyeti yüksek arızalar meydana gelecektir. bu nedenle motor soğutma suyu düzenli olara takip edilmelidir.

Kış şartlarında motor soğutma suyunun donma sorunu ile karşılaşılabilir. Bu nedenle kış başlangıcında soğutma suyunun içine iklim şartlarına uygun şekilde antifiriz ilave edilmelidir. Aksi durumda donmadan kaynaklı olarak soğutma sisteminde sorun yaşanacaktır. Bu da soğutmanın yeterli olarak yapılmamasına neden olur. Kış şartlarında soğutma sıvısının kontrolüne ayrıca önem verilmelidir.