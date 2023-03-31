Haberler Yaşam Haberleri Motor Suyu Neden Eksilir? Motor Soğutma Suyu Azalırsa Ne Yapmalı?
Giriş Tarihi: 31.3.2023 10:22 Son Güncelleme: 31.3.2023 10:22

Motor Suyu Neden Eksilir? Motor Soğutma Suyu Azalırsa Ne Yapmalı?

Aracın sorunsuz şekilde çalışması için motor suyunun tam olması gerekir. Araçta yaşanan arızalardan biri de bu suyun eksilmesidir. Motor suyu neden eksilir konusu da bu kapsamda merak edilir. Motor suyu azalırsa ne yapmalı konusu bilinerek arızaya tedbir alınabilir. Tabi bundan önce motor soğutma suyu niye azalır konusunun bilinmesi gerekir. Motor soğutma suyu azalırsa ne olur sorusunu sizler için araştırdık.

Motor Suyu Neden Eksilir? Motor Soğutma Suyu Azalırsa Ne Yapmalı?

Motor suyu neden eksilir sorusu tüm araç sürücülerinin araştırması gereken bir konudur. Motor suyu azalırsa ne yapmalı incelemesi ile bu sebepten yolda kalma halinde dahi alacağınız tedbiri bilirsiniz. Motor soğutma suyu niye azalır konusunun da farklı nedenleri olabilir. Konunun ayrıntıları bilindiğinde daha bilinçli hareket edebilirsiniz. Motor soğutma suyu azalırsa ne olur sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Motor Suyu Neden Eksilir?

Motorun çalışması ile birlikte motor içinde çok yüksek ısı meydana gelir. Bu sıcaklığın motor soğutma sistemi kullanılarak düşürülmesi gerekir. Isının düşürülmesi de motor suyu ile sağlanır. Motor suyunun olmaması ya da eksik olması halinde soğutma yapılmayacaktır. Bu da motor parçalarının zarar görmesine ve aracın hararet yapmasına neden olur. Motor suyunun eksilmesinin farklı nedenleri olabilir. Bu kapsamda aşağıdaki nedenleri sıralayabiliriz.

  • Suyun geçtiği motor elemanlarında kaçak olması
  • Aracın hararet yapması
  • Motor su haznesinden suyun taşması
  • Contaların eskimesinden kaynaklı olarak su kaçaklarının oluşması
  • Contaların tamamen yanması

Motor Soğutma Suyu Azalırsa Ne Olur?

Motor suyunun ne seviyede olduğu, motor bölmesindeki motor suyu haznesinden takip edilmelidir. Motor suyu eksilirse motor yeterince soğutulmaz. Bu da hararet yapmaya neden olur. Hararet konusuna tedbir alınmazsa araçta conta yakma gibi maliyeti yüksek arızalar meydana gelecektir. bu nedenle motor soğutma suyu düzenli olara takip edilmelidir.

Kış şartlarında motor soğutma suyunun donma sorunu ile karşılaşılabilir. Bu nedenle kış başlangıcında soğutma suyunun içine iklim şartlarına uygun şekilde antifiriz ilave edilmelidir. Aksi durumda donmadan kaynaklı olarak soğutma sisteminde sorun yaşanacaktır. Bu da soğutmanın yeterli olarak yapılmamasına neden olur. Kış şartlarında soğutma sıvısının kontrolüne ayrıca önem verilmelidir.

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Motor Suyu Neden Eksilir? Motor Soğutma Suyu Azalırsa Ne Yapmalı?
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