Haberler Yaşam Haberleri Motor tutkunu gencin acı sonu
Giriş Tarihi: 12.4.2024 11:49 Son Güncelleme: 12.4.2024 12:36

Motor tutkunu gencin acı sonu

Bartın Karabük yolu Çaydüzü Mahallesi Mevkiinde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan 24 yaşındaki Ömer Özyapı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Anadolu Kaplanları motor kulübü üyesi olan genç aynı zaman da motor kurye olarak çalışıyordu.

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Motor tutkunu gencin acı sonu

Bartın- Karabük karayolunun Çaydüzü Mahallesi mevkiinde sabah erken saatlerinde evinden Bartın kent merkezine istikametine seyir halinde olan motosiklet sürücüsü 24 yaşındaki Ömer Özyapı, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Çarpmanın sonrasında kontrolünü kaybeden ve devrilen motosiklet sürücüsü Özyapı, ağır şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi.

Ambulansa alınan ve ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Özyapı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Özyapı'nın moto kurye olarak çalıştığı ve Anadolu Kaplanları motosiklet kulübü üyesi olduğu öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Motor tutkunu gencin acı sonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA