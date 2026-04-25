Motor tutkusu sonu oldu

ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde tünelde devrilen motosikletin sürücüsü Berkay Başkan (17) yaşamını yitirdi, yanındaki M.K. (16) ağır yaralandı. Kaza, Kestel Mahallesi Dim Tüneli'nde meydana geldi. Berkay Başkan'ın kontrolünü yitirdiği 07 BYN 568 plakalı motosiklet, yola savruldu. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Berkay Başkan'ın yaşamını yitirdiği, yanındaki M.K.'nin ağır yaralandığı belirlendi. M.K. ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Başkan'ın cenazesi ise morga götürüldü.