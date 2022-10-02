Motor Yağ Basıncı Az Uyarısı Ne Demek? Motor Yağ Basıncı Lambası Neden Yanar, Düşükse Ne Olur?

Motor yağ basıncı az uyarısı, araçlar hakkında göz ardı edilemeyecek önemli bir sorundur. Çünkü aracın en önemli parçası olan motorun çalışma mekanizmasını bozar bu da ciddi sorunlara neden olur. Bu nedenle araç sürücülerinin ve araç sahiplerinin "Motor yağ basıncı az uyarısı ne demek? Motor yağ basıncı lambası neden yanar? Motor yağ basıncı düşükse ne olur?" sorularının yanıtlarını doğru bir şekilde bilmesi ve araçlarının bakımlarını zamanı geçmeden yaptırması gerekir.

Motor Yağ Basıncı Az Uyarısı Ne Demek?

Araçlarda iki farklı yağ basıncı uyarısı algılama mekanizması bulunmaktadır. Bu mekanizmalardan birincisi yağ basınç anahtarı ikincisi ise yağ basınç sensörüdür. Yağ basınç anahtarı, düşük yağ basıncına tepki olarak anahtarı kapatır ve gösterge panelinde yağ basıncı az uyarsının yanmasına neden olur. Yağ basınç sensörü ise, yağ basıncının düşük olduğunu algıladığı zaman gösterge panelinde yağ basıncı az uyarısı verir. Yani motor yağ basıncı az uyarısı, mekanizmaların motor yağ basıncının az olduğunu algıladığında ortaya çıkan bir sinyal türüdür.

Motor Yağ Basıncı Lambası Neden Yanar?

Motor yağ basıncı lambasının yanma nedeni araçta bulunan motor yağının düşük basınçta bulunmasıdır. Motor yağının basıncının düşmesine neden olan başlıca sebepler ise şu şekildedir:

Düşük yağ seviyesi,

Yanlış ya da kalitesiz yağ kullanılması,

Yağ pompası sorunları,

Açık konumda takılı kalmış yağ tahliye vanası,

Aşırı yatak boşluğu,

Yağ mekanizmasında yaşanan dolaşım sorunları,

Kirli ya da tıkalı halde olan yağ filtresi

Motor Yağ Basıncı Düşükse Ne Olur?

Çoğu araç supap zamanlaması teknolojisi ile donatılmıştır. Bu teknoloji yağ basıncından yararlanarak supap zamanlamasını değiştirir. Düşük bağ basıncı ise bu sistemin düzgün çalışmasını engeller bu da motorun çalışmasına, gücünün azalmasına neden olur.