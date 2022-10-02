Haberler Yaşam Haberleri Motor Yağ Basıncı Az Uyarısı Ne Demek? Motor Yağ Basıncı Lambası Neden Yanar, Düşükse Ne Olur?
Giriş Tarihi: 2.10.2022 09:48 Son Güncelleme: 2.10.2022 09:49

Motor Yağ Basıncı Az Uyarısı Ne Demek? Motor Yağ Basıncı Lambası Neden Yanar, Düşükse Ne Olur?

Motor yağ basıncı az uyarısı ne demek sorusunu, gösterge panelinde motor yağ basıncı az uyarısını gören çoğu birey merak eder. Çoğu zaman kolay bir şekilde giderilebilen bir arıza olsa da bazı durumlarda araç sahipleri için endişeli olan bir durumdur. Bu nedenle biz de bu yazımızda sizler için motor yağ basıncı az uyarısı ne demek, motor yağ basıncı lambası neden yanar, düşükse ne olur sorularının yanıtlarını derledik.

Motor Yağ Basıncı Az Uyarısı Ne Demek? Motor Yağ Basıncı Lambası Neden Yanar, Düşükse Ne Olur?

Motor yağ basıncı az uyarısı, araçlar hakkında göz ardı edilemeyecek önemli bir sorundur. Çünkü aracın en önemli parçası olan motorun çalışma mekanizmasını bozar bu da ciddi sorunlara neden olur. Bu nedenle araç sürücülerinin ve araç sahiplerinin "Motor yağ basıncı az uyarısı ne demek? Motor yağ basıncı lambası neden yanar? Motor yağ basıncı düşükse ne olur?" sorularının yanıtlarını doğru bir şekilde bilmesi ve araçlarının bakımlarını zamanı geçmeden yaptırması gerekir.

Motor Yağ Basıncı Az Uyarısı Ne Demek?

Araçlarda iki farklı yağ basıncı uyarısı algılama mekanizması bulunmaktadır. Bu mekanizmalardan birincisi yağ basınç anahtarı ikincisi ise yağ basınç sensörüdür. Yağ basınç anahtarı, düşük yağ basıncına tepki olarak anahtarı kapatır ve gösterge panelinde yağ basıncı az uyarsının yanmasına neden olur. Yağ basınç sensörü ise, yağ basıncının düşük olduğunu algıladığı zaman gösterge panelinde yağ basıncı az uyarısı verir. Yani motor yağ basıncı az uyarısı, mekanizmaların motor yağ basıncının az olduğunu algıladığında ortaya çıkan bir sinyal türüdür.

Motor Yağ Basıncı Lambası Neden Yanar?

Motor yağ basıncı lambasının yanma nedeni araçta bulunan motor yağının düşük basınçta bulunmasıdır. Motor yağının basıncının düşmesine neden olan başlıca sebepler ise şu şekildedir:

  • Düşük yağ seviyesi,
  • Yanlış ya da kalitesiz yağ kullanılması,
  • Yağ pompası sorunları,
  • Açık konumda takılı kalmış yağ tahliye vanası,
  • Aşırı yatak boşluğu,
  • Yağ mekanizmasında yaşanan dolaşım sorunları,
  • Kirli ya da tıkalı halde olan yağ filtresi

Motor Yağ Basıncı Düşükse Ne Olur?

Çoğu araç supap zamanlaması teknolojisi ile donatılmıştır. Bu teknoloji yağ basıncından yararlanarak supap zamanlamasını değiştirir. Düşük bağ basıncı ise bu sistemin düzgün çalışmasını engeller bu da motorun çalışmasına, gücünün azalmasına neden olur.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Teröristler Mersin'e “Paramotor” ile gelmiş! Hain saldırıdan yeni detaylar
Başına talih kuşu kondu! Tarlasında petrol çıktı 925 milyon lira (50 milyon dolar) teklif edildi
SON DAKİKA: Son seçim anketi yayınlandı! İşte AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, HDP ve Zafer Partisi'nin oy oranı...
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan TBMM'de yeni anayasa, asgari ücret zammı ve yeni ekonomi modeli açıklaması
TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ 2022: TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman, ayın kaçında yapılacak? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ başvuru kura sonuçları ne zaman belli olacak?
Son dakika: İBB durdurmuştu bakanlık devraldı! Vizyon farkını gözler önüne seren proje
MOTORİN BENZİN FİYATI GÜNCEL LİSTE: 1 Ekim 2022 Bugün LPG, motorin, mazot benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim geldi mi?
Resepsiyonda 28 Şubat kafası! Tokat'ta rütbeli askerler Vali Hatipoğlu'nun elini sıkmadı
Faturalar yıldızlara ulaştı! Avrupa’da ekmek lüks oldu
Bakan Soylu: Mersin'deki polisevi saldırısı Amerika merkezli bir eylem
ARKADAŞINA GÖNDER
Motor Yağ Basıncı Az Uyarısı Ne Demek? Motor Yağ Basıncı Lambası Neden Yanar, Düşükse Ne Olur?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA