Motor Yağı Fazla Olursa Ne Olur? Fazla Motor Yağı Nasıl Boşaltılır?

Araçların motor bölümünde birbirine sürtünerek çalışan bazı parçalar bulunur. Bu parçaların zarar görmeden çalışması için motor yağına gereksinim vardır. Motor yağının belirli aralıklarla değişmesi de gerekmektedir. Motor yağı değişiminde konulan yağ miktarının fazla olmamasına dikkat edilmesi önemlidir. Tamda bu noktada pek çok araç sahibi tarafından motor yağı fazla olursa ne olur ve fazla motor yağı nasıl boşaltılır konuları gündeme getirilir.

Motor Yağı Fazla Olursa Ne Olur?

Araçların belirli aralıklarla bakımdan geçmesi son derece önemli bir konudur. Araç bakım esnasında motor üreticileri tarafından veya araç sahipleri tarafından yağ miktarı biraz fazla konulabilmektedir. Yağ miktarının öngörülen orandan daha fazla olması aracın düzgün çalışmasını olumsuz yönde etkileyebilir. Gerektiğinden fazla yağ doldurulması, motor parçalarının düzgün bir şekilde çalışmasına engel olmakla birlikte motorun kilitlenmesine de sebebiyet verebilmektedir. Motor içerisinde devamlı dönen bir krank mili bulunmaktadır. Bu parçanın fazla yağ içerisinde devamlı dönmesi yağın köpürmesine ve motor parçalarının hızlı bir şekilde aşınmasına neden olur.

Fazla Motor Yağı Nasıl Boşaltılır?

Aracın motoruna ihtiyaç duyulan miktardan daha fazla motor yağı konulduğunda bu fazla miktarın boşaltılması gerekmektedir. Eğer araç sahipleri düzenli olarak motor yağını kendileri dolduruyorsa boşaltma işlemini de kolay bir şekilde yapabilir. Ancak bu işlemi tek başına yapamayacak kişilerin konusunda uzman bir araç bakım servis noktasına gitmesi gerekmektedir. Araç sahipleri fazla motor yağını kendileri boşaltacaksa aşağıdaki basit adımları izlemeleri yeterlidir: