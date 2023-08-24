Haberler Yaşam Haberleri Motor Yağı Fazla Olursa Ne Olur? Fazla Motor Yağı Nasıl Boşaltılır?
Giriş Tarihi: 24.8.2023 13:38 Son Güncelleme: 24.8.2023 13:39

Motor Yağı Fazla Olursa Ne Olur? Fazla Motor Yağı Nasıl Boşaltılır?

Motor yağı, isminden de anlaşılacağı üzere araçların motorlarında kullanılan bir yağ türüdür. Bu yağ, araç motorlarının sağlıklı ve sorunsuz çalışmasında büyük bir rol oynamaktadır. Ancak bazı araç sahipleri motor yağı değişimi sırasında ihtiyaç duyulan değerden daha fazla motor yağı konulması durumuyla karşılaşabilir. Bu durum motor yağı fazla olursa ne olur ve fazla motor yağı nasıl boşaltılır sorularını karşımıza çıkarır.

Motor Yağı Fazla Olursa Ne Olur? Fazla Motor Yağı Nasıl Boşaltılır?

Araçların motor bölümünde birbirine sürtünerek çalışan bazı parçalar bulunur. Bu parçaların zarar görmeden çalışması için motor yağına gereksinim vardır. Motor yağının belirli aralıklarla değişmesi de gerekmektedir. Motor yağı değişiminde konulan yağ miktarının fazla olmamasına dikkat edilmesi önemlidir. Tamda bu noktada pek çok araç sahibi tarafından motor yağı fazla olursa ne olur ve fazla motor yağı nasıl boşaltılır konuları gündeme getirilir.

Motor Yağı Fazla Olursa Ne Olur?

Araçların belirli aralıklarla bakımdan geçmesi son derece önemli bir konudur. Araç bakım esnasında motor üreticileri tarafından veya araç sahipleri tarafından yağ miktarı biraz fazla konulabilmektedir. Yağ miktarının öngörülen orandan daha fazla olması aracın düzgün çalışmasını olumsuz yönde etkileyebilir. Gerektiğinden fazla yağ doldurulması, motor parçalarının düzgün bir şekilde çalışmasına engel olmakla birlikte motorun kilitlenmesine de sebebiyet verebilmektedir. Motor içerisinde devamlı dönen bir krank mili bulunmaktadır. Bu parçanın fazla yağ içerisinde devamlı dönmesi yağın köpürmesine ve motor parçalarının hızlı bir şekilde aşınmasına neden olur.

Fazla Motor Yağı Nasıl Boşaltılır?

Aracın motoruna ihtiyaç duyulan miktardan daha fazla motor yağı konulduğunda bu fazla miktarın boşaltılması gerekmektedir. Eğer araç sahipleri düzenli olarak motor yağını kendileri dolduruyorsa boşaltma işlemini de kolay bir şekilde yapabilir. Ancak bu işlemi tek başına yapamayacak kişilerin konusunda uzman bir araç bakım servis noktasına gitmesi gerekmektedir. Araç sahipleri fazla motor yağını kendileri boşaltacaksa aşağıdaki basit adımları izlemeleri yeterlidir:

  • Öncelikli olarak motor yağını boşaltmadan önce motorun kapalı olduğundan emin olunmalıdır.
  • Ardından aracın ön tarafında bulunan lastiklerin kriko yardımıyla kaldırılması gerekir.
  • Ön kısımda yağ karterinin hemen altında bulunan tahliye tapasını sökülür.
  • Tapayı söktükten sonra motor kısmında bulunan tüm yağı boşaltılır.
  • Yağ boşaltma işlemi bittikten sonra tahliye tapası tekrar yerine sıkı bir şekilde takılır.
  • Son olarak yeniden motor yağını doldurulur ve doldururken gerekli olan miktarın aşılmamasına dikkat edilir.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem! Açıklamalar peş peşe geldi!
SON DAKİKA | Rus ajans dünyaya duyurdu: Wagner lideri Prigojin'in uçağı düştü!
CHP yandaşı gazeteciden bomba Ekrem İmamoğlu iddiası: İstanbul'da aday gösterilmeyebilir
Deve Dikeni Tohumu Nedir, Ne İşe Yarar? Deve Dikeni Tohumu Neye İyi Gelir, Faydaları Neler?
Küçük ortaklar CHP'yi çabuk unuttu: DEVA, Gelecek ve Saadet'ten CHP'ye 3 ayda eleştiri yağmuru
Ağız tadıyla ölmek
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: ABD'den kritik Prigojin açıklaması! Dünya Rusya'dan düşen uçağı konuşuyor
Son dakika haberi: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde avantajı yakaladı! Temsilcimiz Molde'yi 3-2'yle geçti...
Buruk savunmaya odaklansın
ARKADAŞINA GÖNDER
Motor Yağı Fazla Olursa Ne Olur? Fazla Motor Yağı Nasıl Boşaltılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA