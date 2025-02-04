Motor yat sorunu “yat çarkı lisansı” ile çözüm buldu

İzmirli iş kadını ve Yat Turizm Derneği Başkanı Begüm Doğulu, katıldığı bir televizyon kanalında Türkiye'deki yat turizmini değerlendirdi. Ülkede Türk Bayraklı Motor yat olmamasından kaynaklı sorunu ele alan Doğulu, "Benim uzun süredir çağrıda bulunduğum ve ülkenin kanayan bir yarası Türk bayraklı tekne eksikliği, artık şuan orta bütçeye sahip bir yabancı bile yabancı bayraklı motor yat kiralayabiliyor. Bizimde artık dünyaya ayak uydurmamız lazım, ancak bizim ülkemizde Türk bayraklı motor yat yok. Benim ülkemde ciddi bir ticaret yapılırken yabancılar hiç vergi vermeden 1.6 milyon euro kazanıyor. Bu vicdansızlık yani bu kabul edilebilir bir şey değil" ifadelerini kullandı.

TURİZM BAKANININ DESTEKLERİYLE ÇÖZÜLDÜ

Yaşanan sorun sonrası Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile iletişime geçtiği belirten Begüm Doğulu, "Turizm Bakanımızla iletişime geçtik. Konuyla çok ilgilendi. Nasıl bir çözüm önereceğimizi sordu. Bende yurt dışında muadili olan lisans getirelim dedim. Böylelikle 2 yıl önce Bakanımızın da destekleriyle yat çarkı lisansı denilen bir lisans getirdik. Böylece bu ülkeye gelip bu işi yapacak yatlar ülkeye ciddi bir para ödemeye başladı" dedi.