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Giriş Tarihi: 10.10.2022

Motorcu Dede: İki teker üzerinde geçen bir ömür

"Motorcu Dede" lakaplı Derya Çengel, henüz 10 yaşında polis babasının motorunu kaçırarak gönlünü kaptırdığı iki teker sevdasına koca bir ömür harcadı. Türkiye'nin ilk motorkuryelerinden olan Motorcu Dede, 64 yılda 40'ı aşkın motosiklet eskitti. Metropol İstanbul'da iki teker üzerinde girilmedik sokak bırakmayan Çengel, şimdi ise Kazdağları'ndaki köyünde eşiyle beraber doğa gezilerine çıkıyor.

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Motorcu Dede: İki teker üzerinde geçen bir ömür

Derya Çengel... Başındaki bandanası, motorcu yeleği ve bir elinden düşmeyen kaskıyla "Motorcu Dede" olarak biliniyor, tarzıyla Amerikan filmlerindeki motorcuları aratmıyor. İlk kez 10 yaşında polis babasının motosikletini kullanan Çengel, 64 yaşında 40'ı aşkın motosiklet eskitse de bu sevdasından vazgeçemiyor. Yıllarca İstanbul'da çalışan, motosikletiyle girilmedik sokak bırakmayan Motorcu Dede, emekliliğinde taşındığı Kazdağları'nda da motosikletinden inmiyor. Eskiden motosikletiyle son sürat iş yetiştiren Çengel, şimdi hayat arkadaşıyla doğa gezilerine çıkıyor.

MOTOSİKLET SERÜVENİ 10 YAŞINDA BAŞLADI

Motosiklet aşkının polis babasından geldiğini söyleyen Motorcu Dede Derya Çengel "Ben Süleymaniye doğumluyum. Benim çocukluğumda İstanbul'da motosiklet yok denecek kadar azdı. Babam polisti ve sepetli bir motosikleti vardı. O çalışmaya gidince ben de çocuk aklı motosikleti kaçırır sürmeye çalışırdım. İlk motosikletimi de 10 yaşımda sürdüm" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN İLK MOTOKURYELERİNDENİM

"Gençliğimde reklam ajansında işe girdim. Gazetelere reklam yetiştirmek ajans için çok önemliydi. Bende motosiklet olduğu için İstanbul'un her köşesine girer elimdeki reklamları hızlıca bırakır işimi yapardım. O dönemlerde internet olmadığı için hız çok önemliydi ve bu işi benim gibi motosikletle yapabilen insan çok azdı. O dönemde adı konulmuş olmasa da ben Türkiye'nin ilk motokuryelerindenim."

40'I AŞKIN MOTOSİKLET KULLANDIM

Hem iş hem de sosyal hayatında motosiklet üzerinden inmediğini ifade eden Motorcu Dede Derya Çengel "Bir dönem şoförlük yaptım. Mesai saatleri boyunca direksiyon başındaydım. Mesaim biter bitmez direksiyonu bırakır motosikletime atlardım. 64 yaşındayım, bugüne kadar 40'ı aşkın motosiklet eskittim. Hayatımın her döneminde, her yerinde motosiklet oldu. Yıllarca İstanbul gibi bir metropolde çalıştıktan sonra Çanakkale'ye Kaz Dağları'na yerleştim. Burada eşimle virane bir eve yerleştik. Buradaki sakin hayatımızda bile motosikleti bırakmadık. Eskiden İstanbul sokaklarında plazalar arasında gidip gelirdim, şimdi eşimle birlikte ormanlar arasında motosiklet festivallerine gidip geliyorum" ifadelerini kullandı.

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Motorcu Dede: İki teker üzerinde geçen bir ömür
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