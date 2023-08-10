Motordaki Aşınmaları Hangi Sistem Azaltır? Motordaki Aşınmaları İyileştirmek Hangi Sistemin Görevi?

Herhangi bir aracın çalışma prensibine hakim olunması için şarj, yağlama, marş ve ateşleme sistemi gibi kavramların bilinmesinde fayda vardır. Bu sayede motordaki aşınmaları iyileştirmenin hangi sistemin görevi olduğu da öğrenilebilir. Motordaki aşınmaları hangi sistem azaltır sorusuna yanıt olan düzeneğin karter, pompa, filtre ve kontrol çubuğu gibi temel parçaları ise bu sistemin nasıl çalıştığının anlaşılmasını sağlar.

Motordaki Aşınmaları Hangi Sistem Azaltır?

Herhangi bir enerji türünün makine enerjisine dönüştürülmesini mümkün kılan aygıta motor adı verilir. Özellikle taşıtlarda kullanılan motorlardaki aşınmaları hangi sistemin azalttığı ise pek çok kişi tarafından araştırılır. Bu bağlamda şarj, ateşleme, marş ve yağlama sistemi gibi farklı seçenekler arasında kalındığı söylenebilir. "Motordaki aşınmaları iyileştirmek hangi sistemin görevi?" sorusuna verilmesi gereken doğru yanıt da bu seçenekler arasında yer alır. Dolayısıyla temel görevi motordaki aşınmaları iyileştirmek ve azaltmak olan sistemin adı yağlamadır. Yağlama sisteminin üç temel görevini merak eden kişiler için sıralanabilen bilgiler ise aşağıdaki gibidir:

Sürtünmeyi azaltmak kaydıyla motordaki aşınmayı engellemek

Motorun soğutma özelliğini desteklemek

Motorda aşınmaya bağlı olarak ortaya çıkan pislikleri temizlemek

Motordaki Aşınmayı Azaltan Sistemin Parçaları Nelerdir?

Motordaki aşınmanın önüne geçmek ve biriken pislikleri temizlemek gibi temel görevleri olan yağlama sisteminin hangi parçalardan oluştuğu sıklıkla araştırılır. Bu bağlamda motordaki aşınmayı azaltan yağlama sisteminin 7 temel üyesinin mevcut olduğu söylenebilir. Söz edilen sistemin parçaları ve üyeleri ile bu ürünlerin görevleri ise aşağıdaki gibidir: