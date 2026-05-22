Motorlu testere faciası

Trabzon'da dik arazide ayağı kayarak dengesini kaybeden Hilmi Seyis, elindeki ot biçme motorunun bıçağıyla boğazından yaraladığı 56 yaşındaki eşi Yeter Seyis'in (56) ölümüne neden oldu. Akçaabat ilçesine bağlı Kaleönü Mahallesi'nde meydana gelen acı olayda, Hilmi-Yeter Seyis çifti ot biçmek için bahçelerine gitti. Dik arazide motorlu makineyle ot biçen Hilmi Seyis, ayağı kayınca dengesini kaybederek sürüklendi. Hilmi Seyis'in elinde çalışır halde bulunan ot biçme motorunun bıçağı, arazide oturarak sırtına yük yüklemeye çalışan eşi Yeter Seyis'e isabet etti. Boğazından yaralanan kadın, kanlar içinde yere yığıldı. Eşine ilk müdahalede bulunan Hilmi Seyis'in ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yeter Seyis'in cenazesi ilk incelemenin ardından otopsi için Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınan Hilmi Seyis, serbest bırakıldı.

