Motosiklet Debriyaj Balatası Bittiği Nasıl Anlaşılır? Motosiklet Debriyaj Balatası Kaç Km’de Değişir?

Debriyaj baskı plakası olarak da bilinen debriyaj balatası, manüel vitese sahip tüm motosiklet araçlarında bulunur. Debriyajın olmazsa olmaz parçalarından biri olan bu balatada sorun olduğunda motosiklet sağlıklı bir şekilde çalışmaz. Zamanında değişim olmadığında bozulmaya başlar. Bu yüzden motosiklet sahipleri için motosiklet debriyaj balatası bittiği nasıl anlaşılır ve kaç km'de değişir konularının ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerekir.

Motosiklet Debriyaj Balatası Bittiği Nasıl Anlaşılır?

Motosiklet debriyaj balatası birden çok plakadan meydana gelmektedir. Motorun hemen çıkış bölümünde bulunan bu debriyaj, motorun sahip olduğu gücü arka tarafta bulunan tekere iletmekle görevlidir. Bu debriyaj balatası bittiğinde motosikletten beklenen performans gerçekleşmez. Konu hakkında çok fazla bilgi sahibi olmayanlar için balatanın bittiğini gösteren işaretlerin neler olduğunu öğrenmek önemlidir. Motosiklet debriyaj balatasında sorun olduğunu gösteren ipuçları şöyledir:

En yüksek vitese takılıyken gazın aniden açılması sonucu hızlanmada aynı oranda değişim olmuyorsa,

Gaza yüklenildiğinde devir göstergesinde ani bir değişim yaşanıyorsa,

Vites değişimleriyle birlikte gaza basıldığında motordan yüksek bir ses geliyorsa, debriyaj balatasında sorun olduğundan şüphelenilebilinir.

Motosiklet Debriyaj Balatası Kaç Km'de Değişir?

Motosiklet debriyaj balatasının belirli bir kilometreye ulaştığında değişmesi gerekmektedir. Motosikletin ne kadar süre ve nasıl kullanıldığı debriyaj balatasının değişim süresi açısından önemlidir. Az kullanılan araçlarda bu süre daha uzunken sürekli ve düzenli kullanılan motosikletlerde bu süre daha kısa olabilmektedir. Ancak genel olarak 80 bin kilometrede bir değişilmesi tavsiye edilmektedir. Tamda bu noktada motosiklet debriyaj balatası biterse ne olur sorusu karşımıza çıkmaktadır. Balata bittiğinde motosiklet sarsıntılı bir biçimde ilerler. Yokuş çıkarken motor çok zorlanır ve debriyajda kaçırmalar meydana gelir. Ayrıca vites geçişlerinde de problemler yaşanır. Bu yüzden düzenli aralıklarla debriyaj balatasının kontrol edilmesi gerekir.