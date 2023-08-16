Motosiklet Debriyaj Teli Ayarı - Motosiklet Debriyaj Ayarı Nasıl Yapılır, Nasıl Olmalı?

Debriyaj, motor ve tekerlek arasında bağlantı kurar. Motosikletlerin çalışmasında önemli bir payı olduğu için de motosiklette debriyaj teli ayarı yapmak pek çok motosiklet kullanıcısı tarafından çekinilen bir durumdur. Debriyaj aslında kişisel bir konudur. Bunun sebebi ise kavrama noktası herkese göre farklılık gösterebileceği içindir. Debriyaj ayarınızı kendinize göre yapmak istiyorsanız motosiklet debriyaj ayarı nasıl yapılır, nasıl olmalı bilmenizde fayda vardır.

Motosiklet Debriyaj Ayarı Nasıl Yapılır?

Motor ve tekerleğin arasında bağlantı kuran veya bu bağlantıyı ayıran parçaya debriyaj denmektedir. Motorda oluşan çekiş kuvvetini arka tekere iletebileceği gibi bu kuvveti kesebilir de bilir. Motosiklette bulunan debriyaj, arabalardan farklı olarak sıralı şanzıman kullanır. Yani motor gücü ve şanzıman arasındaki oluşan bağlantıyı açıp kapatan bir parça görevindedir. Birçok kişi motosiklette debriyaj ayarı yapmaktan çekinip motosikletini servise götürmektedir. Fakat servise götürmeden de motosiklette debriyaj ayarı yapabilirsiniz.

Debriyaj ayarı yaparken debriyaj türüne bağlı olarak ikiye yöntem vardır.

Bunların birisi telli tip debriyaj diğeri ise hidrolik tip debriyajdır. Hidrolik tip debriyaj genellikle 1000cc ve üzeri olan motosikletlerde olur. Bunlar çok nadir görüldüğü için kullanım kılavuzuna bakarak debriyaj ayarı hakkında bilgi alabilirsiniz. Telli tip debriyajlarda ise, manet ayarları ve debriyaj maneti birbirinden farklı bir ayarlama sisteminde olmadığından dolayı tüm motorlarda hemen hemen aynı sistem uygulanmaktadır. Ama bazı motorlarda ise ön dişli kapağını yerinden söküp alt kademeye ulaşmak gerekmektedir. Normal koşullarda her motosikletin alet takımında debriyaj ayarına yapmak üzere gerekli olacak tüm malzemeler bulunmaktadır.

Debriyaj ayarlaması gerektiğini ise vites atarken motosiklette kasılma ya da titreme olmasından, motorun ulaştığı devire göre aynı oranda hızlanma sağlayamamasından, vites geçişlerinde kemikleşmenin artmasından anlayabilirsiniz. Debriyaj teli ayarlamak için, en başta lastik toz kapağını geriye doğru çekmeniz gerekmektedir. Sonra kontrol somunu yavaşça gevşetmelisiniz. Eğer motosiklette ayar vidası gereğinden fazla bir aşınma yaşamışsa yani gevşek kalmışsa debriyaja biraz daha öne almalısınız ki sıkılaştırabilesiniz.

Bu işlemi uyguladıktan sonra motosikleti çalıştırıp sizin için en doğru konuma gelene kadar deneme yapmalısınız.

Debriyaj ile kavrama arasında bulunan tel, pedaldan şanzımana kadar uzanmaktadır. Telin bağlantı noktasında bulunan somunun sıkıştırılıp gevşetilmesi ile debriyaj kavraması ayarlanmaktadır. Fakat bu ayarı yaparken motosiklet üreticisinin belirttiği kriterler dikkate alınmalıdır. Bunun içinse kullanma kılavuzuna bakarak en doğru bilgiye ulaşabilirsiniz. Eğer yaptığınız ayardan memnun kalmazsanız debriyaj telinin motor bloğu bağlantısını kontrol edebilirsiniz. Debriyaj ayarı yaparken debriyaj teline zarar vermemek için mutlaka her aşamada teli kontrol ediniz. Telde bir kasılma ya da paslanma ve yıpranma belirtisi var mı muhakkak bakınız. Debriyaj ayarı yapmadığınız zamanlarda bile ara ara debriyaj telinin yıpranıp yıpranmadığını kontrol etmeniz gerekmektedir. Debriyaj ayarı için motosikletin kullanım kılavuzundan faydalanabilirsiniz.

Motosiklet Debriyaj Ayarı Nasıl Olmalı?

Debriyaj ayarını yaptınız fakat nasıl olması gerektiğini bilmiyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. Vitesler arası geçişler, debriyajı bıraktığınız zaman birbirine çarpmadan yumuşak olmalıdır. Vites geçişi keskin ve net olmalıdır. Motor gücü ve şanzıman birbirine bağlı olduğu zaman yani debriyaj çekili olmadığında motor gücü kayıpsız iletilmelidir. Eğer motor tüm gücünü lastiğe aktaramazsa bu durum, balataların yıpranmasına, tükenmesine ya da yanmasına sebep olabilir. Birinci viteste olduğunuz zaman gaz vermeden önce yani rölanti akar haldeyken geçişi devamlı olmalıdır. Debriyaj aşırı hassas olmamalı, geçişler net ve kısa olmalıdır. Eğer debriyaj geçişlerinde elinizde yoruluyor ve ağrıyorsa debriyajın kontrol edilmesi gerekmektedir.