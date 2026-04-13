Motosiklet devrildi, 73 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 13.04.2026 15:28 Son Güncelleme: 13.04.2026 15:35

Kırıkkale’de motosiklet kazası can aldı. 73 yaşındaki sürücü, evin bahçe kapısı önünde devrilen motosikletinin ardından hayatını kaybetti.

HAKAN GÖKKAYA
Kaza, Sanayi Mahallesi 1327. Sokak'ta meydana geldi. Şükrü Tunç (73) idaresindeki plakasız motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak müstakil bir evin bahçe kapısı yanında devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tunç'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Tunç'un cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

