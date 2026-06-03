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Giriş Tarihi: 3.06.2026 05:31

Motosiklet, elektrik direğine çarptı: 1’i ağır 2 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde motosikletin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

İHA
Motosiklet, elektrik direğine çarptı: 1’i ağır 2 yaralı
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Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçe merkezinde Ege D.(16), idaresindeki 44 AFN 545 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.

Meydana gelen kazada sürücü Ege D., ile motosiklette bulunan Serkan K.(16), yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Serkan K., sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Serkan K'nın hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

#ADIYAMAN

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Motosiklet, elektrik direğine çarptı: 1’i ağır 2 yaralı
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