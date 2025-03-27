Haberler Yaşam Haberleri Motosiklet fabrikasında korkutan yangın
Giriş Tarihi: 27.3.2025 13:41 Son Güncelleme: 27.3.2025 13:52

Motosiklet fabrikasında korkutan yangın

İstanbul Başakşehir'de motosiklet fabrikasında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Fabrikanın bir kısmı alevlere teslim olurken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Motosiklet fabrikasında korkutan yangın

Başakşehir Aykosan Sanayi Sitesi'ndeki motosiklet montajı yapan bir fabrikada saat 10.15'te bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bahçede başladığı öne sürülen yangın kısa sürede büyüyerek fabrikaya sıçradı.

Bu sırada içeride bulunan işçiler can havliyle dışarı çıkarken, yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti. Bazı çalışanların dumandan hafif şekilde etkilendiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için yoğun çalışma başlattı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan alevlerin yükseldiği fabrika ve söndürme çalışmaları havadan görüntülendi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Motosiklet fabrikasında korkutan yangın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz