Motosiklet Fren Balatası Diske Sürtüyor, Neden Olabilir? Balata Diske Sürterse Ne Olur, Nasıl Çözülür?

Her sürücü, motosiklet fren balatası diske sürtüyor ve neden olabilir diye endişe edebilir. Bunun en yaygın nedeni ise kir birikmesidir. Balata temizlik spreyi ile bu sorunu çözmek mümkündür. Yağ bazlı olan bu kimyasalın içindeki etken maddeler, özel bir formül sayesinde parçalara zarar vermeden temizler. Fakat bu sorun, farklı nedenlerden kaynaklanıyor da olabilir ve bu yüzden balata diske sürterse ne olur ve nasıl çözülür araştırılmalıdır.

Motosiklet Fren Balatası Neden Sürter?

Fren balatasının diske sürtünmesinin en sık görülen nedeni, kirlerin birikmesidir. Bunun çözümü ise oldukça basittir. Balata temizlik spreyi sayesinde tüm kirlerden kurtulmak mümkündür. Diğer bir neden ise tekerlek göbeğinde oluşan sorunlardır. Rulmanların veya diğer parçaların yenilenmesi ile problem çözülür. Fren pistonlarının konumunda meydana gelen bozulmalar, balataların diske sürtünmesine neden olabilir. Bunun için pistonların düzeltilmesi ve düzgün yerleştirilmesi gerekir. Sıcak diskin üzerine soğuk su dökülmesi ise sürtünmeye zemin hazırlayan bir diğer faktördür. Fren balatalarının diske sürtünmesine izin vermek ise balatanın erken bitmesine, disk yüzeyinde hasarın meydana gelmesine ve motorun fazla yakmasına neden olur.

Fren Balatası Nedir ve Ne İşe Yarar?

Motosikleti meydana getiren en önemli fonksiyonel parçalardan biri, fren balatasıdır. Durdurmayı ve yavaşlatmayı sağlar. Bunun için tekerleğe bağlı olan diske ihtiyaç duyar. Diskler ile bir bütün olan fren balataları, motosikletin fren sistemini meydana getiren bileşenlerden biridir ve diskler olmadan çalışması imkansızdır. Hidrolik yağ sayesinde fren kaliperleri sıkmaya başlar. Bu durum ise tekerleklere bağlı olması nedeniyle dönen fren disklerinde sürtünme meydana gelmesine sebep olur ve ısı artışı yaşanır. Fren soğuması sayesinde ise bu ısı enerjisi ortadan kaldırılır. Balatalar ise fren diskleri ile sürtünerek motosikleti durdurur. Verilen komutun şiddetine bağlı olarak durdurur veya yavaşlatır. Frene basılı tutulduğu süre boyunca balatalar kasılır ve bırakıldığında ise normale döner.