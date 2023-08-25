Haberler Yaşam Haberleri Motosiklet Fren Balatası Diske Sürtüyor, Neden Olabilir? Balata Diske Sürterse Ne Olur, Nasıl Çözülür?
Giriş Tarihi: 25.8.2023 09:24 Son Güncelleme: 25.8.2023 09:24

Motosiklet Fren Balatası Diske Sürtüyor, Neden Olabilir? Balata Diske Sürterse Ne Olur, Nasıl Çözülür?

Motosiklet fren balatası diske sürtüyor ve neden olabilir diye düşünen sürücüler, farklı sebeplerden ötürü oluşabileceğini anlamalıdır. Bir sorundan bahsedebilmek için aşırı sürtünmenin meydana gelmesi şarttır. Çünkü sürekli olan normal bir durumdur. Motoru yavaşlatacak bir hal alırsa işte o zaman müdahale edilmelidir. Ek olarak balata diske sürterse ne olur ve nasıl çözülür muhakkak bilinmelidir.

Motosiklet Fren Balatası Diske Sürtüyor, Neden Olabilir? Balata Diske Sürterse Ne Olur, Nasıl Çözülür?

Her sürücü, motosiklet fren balatası diske sürtüyor ve neden olabilir diye endişe edebilir. Bunun en yaygın nedeni ise kir birikmesidir. Balata temizlik spreyi ile bu sorunu çözmek mümkündür. Yağ bazlı olan bu kimyasalın içindeki etken maddeler, özel bir formül sayesinde parçalara zarar vermeden temizler. Fakat bu sorun, farklı nedenlerden kaynaklanıyor da olabilir ve bu yüzden balata diske sürterse ne olur ve nasıl çözülür araştırılmalıdır.

Motosiklet Fren Balatası Neden Sürter?

Fren balatasının diske sürtünmesinin en sık görülen nedeni, kirlerin birikmesidir. Bunun çözümü ise oldukça basittir. Balata temizlik spreyi sayesinde tüm kirlerden kurtulmak mümkündür. Diğer bir neden ise tekerlek göbeğinde oluşan sorunlardır. Rulmanların veya diğer parçaların yenilenmesi ile problem çözülür. Fren pistonlarının konumunda meydana gelen bozulmalar, balataların diske sürtünmesine neden olabilir. Bunun için pistonların düzeltilmesi ve düzgün yerleştirilmesi gerekir. Sıcak diskin üzerine soğuk su dökülmesi ise sürtünmeye zemin hazırlayan bir diğer faktördür. Fren balatalarının diske sürtünmesine izin vermek ise balatanın erken bitmesine, disk yüzeyinde hasarın meydana gelmesine ve motorun fazla yakmasına neden olur.

Fren Balatası Nedir ve Ne İşe Yarar?

Motosikleti meydana getiren en önemli fonksiyonel parçalardan biri, fren balatasıdır. Durdurmayı ve yavaşlatmayı sağlar. Bunun için tekerleğe bağlı olan diske ihtiyaç duyar. Diskler ile bir bütün olan fren balataları, motosikletin fren sistemini meydana getiren bileşenlerden biridir ve diskler olmadan çalışması imkansızdır. Hidrolik yağ sayesinde fren kaliperleri sıkmaya başlar. Bu durum ise tekerleklere bağlı olması nedeniyle dönen fren disklerinde sürtünme meydana gelmesine sebep olur ve ısı artışı yaşanır. Fren soğuması sayesinde ise bu ısı enerjisi ortadan kaldırılır. Balatalar ise fren diskleri ile sürtünerek motosikleti durdurur. Verilen komutun şiddetine bağlı olarak durdurur veya yavaşlatır. Frene basılı tutulduğu süre boyunca balatalar kasılır ve bırakıldığında ise normale döner.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Donald Trump teslim oldu! İlk kez bir ABD Başkanı cezaevine girdi
Savunma Sanayii Başkanı Görgün 'Siper' için tarih verdi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA! Putin Prigojin için ilk kez konuştu: Ciddi hataları vardı...
Son dakika haberi: Fenerbahçe Twente'yi rahat geçti! Kanarya'dan ilk maç gol yağmuru...
Sabah.com.tr Bursa'daki TOGG tesislerinde! Yerli otomobil işte böyle üretiliyor! Muhalefetin algı operasyonu çöktü...
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan AK Parti'nin 22. yıl dönümünde tarihi çağrı: Gelin Cumhur İttifakı'na katılın
Namaz kılan otobüs yolcusuna hakaret
Suriyeli taklidi ile algı yarattı: Kirli provokasyona muhaliflerden destek!
Hangi iki şair birbirinin teyze çocuğudur?
ARKADAŞINA GÖNDER
Motosiklet Fren Balatası Diske Sürtüyor, Neden Olabilir? Balata Diske Sürterse Ne Olur, Nasıl Çözülür?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA