Haberler Yaşam Haberleri Motosiklet hırsızına trafikte operasyon: Polisler kıskıvrak yakaladı
Giriş Tarihi: 17.03.2026 15:12

İstanbul Ümraniye'de bir şüpheli, park halindeki motosikleti çaldı. Seyir halindeyken polis ekiplerince yakalanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Semih KARA Semih KARA
Olay saat 17.30 sularında Ümraniye İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. 42 yaşındaki H.S. isimli şüpheli, park halindeki bir motosikleti çaldı. İhbar üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.

POLİSLER MOTOSİKLETLE TAKİP ETTİ

Yapılan incelemelerde, şüpheli şahsın kimlik bilgileri tespit edildi. Çaldığı motosiklet ile seyir halinde olan şüpheli, polis ekipleri tarafından farklı bir motosiklet ile takip edildi. Şüphelinin önünde duran bir başka polis ise motosikletten inerek H.S.'yi kıskıvrak yakaladı. Şüpheli şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

