Motosiklet ile elektrik direğine çarpan sürücü hayatını kaybetti

Tarımla uğraşan Laçin gece saat 23.30 sularında motosikleti ile Finike merkezden Turunçova Mahallesi'ndeki evine gitmek için yola çıktı. Yolda kontrolden çıkan motosiklet önce kaldırıma ardından elektrik direğine çarptı.

KURTARILAMADI

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muzaffer Laçin yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsini ardından Laçin, ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında Finike'de toprağa verildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.