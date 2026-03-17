Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı! 1 ağır yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin Midyat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki motosiklet ile hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, hafif ticari araçta maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

