Motosiklet ile Hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Taşlıca ile Büyükboğaziye mahalleleri arasında bulunan karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında Plakası ve sürücüleri belirlenmeyen Hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken bir kişide ağır yaralandı.

Yaşanan trafik kazasının ardından 112 Acil Yardım Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Henüz ne şekilde gerçekleştiği öğrenilemeyen trafik kazasında yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 22 Yaşındaki Veysel Türkoğlu'nun hayatını kaybederken 17 yaşındaki Mustafa K.'nin tedavisine devam edildiği belirlendi.

Savcılık meydana gelen trafik kazası ile ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.