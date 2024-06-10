Kırıkkale’de feci kaza: Motosiklet ile kamyon çarpıştı!

Feci kaza, akşam saatlerinde Osmangazi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. A.A. idaresindeki motosiklet ile M.E. kontrolündeki kamyon çarpıştı. Kazanın şiddetiyle motosiklet kamyonun altına girdi. Kazada motosiklette bulunan M.Ö.(25) ve A.A.(25) yaralandı. Bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Bir süre trafiğe kapanan yol, kamyonun altına giren motosikletin itfaiye ekiplerince çıkartılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.