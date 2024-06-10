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Giriş Tarihi: 10.6.2024 22:02 Son Güncelleme: 10.6.2024 23:22

Kırıkkale'de feci kaza: Motosiklet ile kamyon çarpıştı!

Kırıkkale’de motosiklet ile kamyonun çarpıştığı kazada motosiklette bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’de feci kaza: Motosiklet ile kamyon çarpıştı!

Feci kaza, akşam saatlerinde Osmangazi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. A.A. idaresindeki motosiklet ile M.E. kontrolündeki kamyon çarpıştı. Kazanın şiddetiyle motosiklet kamyonun altına girdi. Kazada motosiklette bulunan M.Ö.(25) ve A.A.(25) yaralandı. Bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Bir süre trafiğe kapanan yol, kamyonun altına giren motosikletin itfaiye ekiplerince çıkartılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kırıkkale'de feci kaza: Motosiklet ile kamyon çarpıştı!
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