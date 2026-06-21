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Giriş Tarihi: 21.06.2026 23:03

Motosiklet kamyona arkadan çarptı: Bir kişi hayatını kaybetti

Çorum'un İskilip ilçesinde motosikletin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mustafa Çankal yaşamını yitirdi.

Ahmet TEMELCİ Ahmet TEMELCİ
Motosiklet kamyona arkadan çarptı: Bir kişi hayatını kaybetti
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Edinilen bilgilere göre, İskilip'in Şeyh Köyü nüfusuna kayıtlı Mustafa Çankal'ın kullandığı motosiklet, Kızılırmak Köprüsü yakınlarındaki Karlık yol ayrımında, aynı istikamette seyreden M.K. yönetimindeki kamyona henüz belirlenemeyen bir nedenle arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Mustafa Çankal için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Mustafa Çankal'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
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Motosiklet kamyona arkadan çarptı: Bir kişi hayatını kaybetti
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