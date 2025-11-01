Haberler Yaşam Haberleri Motosiklet kamyona çarptı! Kazada 1 polis yaralandı
Giriş Tarihi: 1.11.2025 19:25

Erzurum'da motosikletin hafriyat kamyonuna çarptığı kazada yunus polisi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Çat Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus polisi Rıdvan Hatipoğulları'nın (30) kullandığı motosiklet, İbrahim Kaba'nın kullandığı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

Motosikletinden düşerek yaklaşık 30 metre sürüklenen polis memuru Hatipoğulları, yaralandı. Polis memuru ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Emniyet Müdürü Onur Karaburun da hastaneye gelerek yaralı polis memurunun durumu hakkında bilgi aldı. Arkadaşlarının kazada yaralandığını duyan motosikletli Yunus polisleri, hastaneye akın etti. Hatipoğulları'nın hayati tehlikeyi atlattığı ve durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

