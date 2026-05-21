Motosiklet kamyonetle çarpıştı: 1 ölü

Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Haydaroğlu Mahallesi Karataş Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Samet Güneş'in idaresindeki motosiklet, seyir halindeki bir kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan genç sürücü ağır yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güneş, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Samet Güneş, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.