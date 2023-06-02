Haberler Yaşam Haberleri Motosiklet Kask Bedeni Nasıl Olmalı? Motosiklet Kask Ölçüsü Nasıl Alınır, Bedenleri Nelerdir?
Giriş Tarihi: 2.6.2023 11:55 Son Güncelleme: 2.6.2023 11:56

Motosiklet Kask Bedeni Nasıl Olmalı? Motosiklet Kask Ölçüsü Nasıl Alınır, Bedenleri Nelerdir?

Yeni motosiklet kullanmaya başlayan ve pek fikir sahibi olmayan sürücü adaylarının, motosiklet kask bedeni nasıl olmalı diye merak etmesi oldukça doğaldır. Motosiklet kask ölçüsü nasıl alınır bilmek isteyenler, bunun için sadece bir mezuraya ihtiyaç vardır. Motor kask bedenleri nelerdir diye araştırmak, yanlış bedeni almamak açısından önemlidir. Peki M beden kask kaç cm? S beden kask kaç cm?

Motosiklet Kask Bedeni Nasıl Olmalı? Motosiklet Kask Ölçüsü Nasıl Alınır, Bedenleri Nelerdir?

Motosiklet kask bedeni nasıl olmalı diye düşünenler için bunun, kafaya tam oturması gerekir. Ölçüm yapacak olanlar, motosiklet kask ölçüsü nasıl alınır diye sorar. Motor kask bedenleri nelerdir diyenler için bunlar, tıpkı giysilerde olduğu gibi XS, S, M, L, XL ve XXL gibi gruplara ayrılır. Bundan dolayı almadan önce, bedenlerin kaç cm'e denk geldiği öğrenilmelidir. M beden kask kaç cm? S beden kask kaç cm? İşte merak edilenler…

Motosiklet Kask Bedeni Nasıl Olmalıdır?

Kask, olası bir kaza halinde baş bölgesinin korunmasını sağlayan ve bu açıdan hayat kurtarıcı olabilen bir parçadır. Motosiklet sürücüleri için aksesuar olmaktan öte, aynı zamanda her türlü duruma karşı bir önlemdir. Kafanın darbe almasını ve yüzün yaralanmasını engeller. Beynin sarsılmasını önlemeye yardımcı olur ve çarpmadan kaynaklı oluşabilecek büyük ölçekli bir hasarın meydana gelme riskini azaltır. Öte yandan motosiklet kaskının modeli de bir hayli önem taşır. Örneğin, hız motosikleti kullanan bir sürücünün mutlaka tamamen kapalı bir kask tercih etmesi gerekir. Ek olarak modüler kasklar da hız sürücüleri için idealdir. Bu modeller tam kapalıdır, ancak çene kısmı açılabilir.

Sürücülerin kask alırken dikkat etmesi gereken en önemli nokta, beden ölçüsüdür. Kafa ile tam uyumlu olan tercih edilmelidir. XS, S, M, L, XL ve XXL gibi her biri farklı ölçüye sahip kask bedenleri bulunur.

XS: 53-54 cm

S: 55-56 cm

M: 57-58 cm

L: 59-60 cm

XL: 61-62 cm

XXL: 63-64 cm

Kask alırken göz önünde tutulması gereken bir diğer husus ise içindeki süngerlerin yeniliği nedeniyle yüzü biraz sıkmasının normal olduğudur. Zamanla eskiyen bu süngerler, sonraki süreçte herhangi bir rahatsızlık vermez ve tam olarak kafaya oturur.

Motosiklet Kask Ölçüsü Nasıl Alınır?

Ölçüm yaparken kafada herhangi bir aksesuarın olmamasına dikkat edilmelidir. Tamamen çıplak kafa üzerinde ölçüm yapılması, doğru sonucu almayı sağlar. Bir mezura, kaşların 1-2 cm üzerine yerleştirilerek aynı hizadan ölçülmelidir. Çıkan sonuç, alınması gereken bedeni gösterir.

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Motosiklet Kask Bedeni Nasıl Olmalı? Motosiklet Kask Ölçüsü Nasıl Alınır, Bedenleri Nelerdir?
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