Motosiklet kazalarında 3 kişi öldü

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, karavan ile çarpışan motosikletin sürücüsü polis memuru hayatını kaybetti. Motosiklet tutkulu olan polis memuru Samet Ter'in (36) kullandığı motosiklet, Gediz-Altıntaş kara yolu Sazköy mevkisinde karşı yönden gelen Ahmet K. (48) idaresindeki karavan ile çarpıştı. Motosiklet, çarpışmanın etkisiyle savrularak yol kenarına devrildi. Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ter, kurtarılamadı. Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu'nun koruma polisi olduğu öğrenilen Ter'in, motosiklet grubuyla Murat Dağı'ndan döndüğü öğrenildi.Konya'nın Sarayönü ilçesinde de M.Ü. (30) ile R.İ'nin kullandığı iki motosiklet, Kurşunlu Mahallesi Konya-Afyonkarahisar karayolunda çarpıştı. M.Ü'nün kullandığı motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan 12 yaşındaki Y.İ. hayatını kaybetti. Yaralanan M.Ü, R.İ. ve B.İ. hastaneye kaldırıldı.Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde ise Mehmet Emin Ç.'nin (19) kullandığı motosiklet, Yeşilova Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü ile 12 yaşındaki kardeşi Ahmet Ç. ağır yaralandı. Bozova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ahmet Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.