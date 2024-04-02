Adana’da motosiklet kazası: 2 ölü

Adana'da Ferhat Poyraz'ın kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak önce kaldırıma daha sonra ağaca ve aydınlatma direğine çarptı. Feci kazada motosiklet sürücüsü Poyraz ile arkasında oturan Ali Algül yaşamını yitirdi.

SÜRATLİ OLDUĞU İDDİASI

Kaza, önceki gece merkez Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. Süratli olduğu iddia edilen Ferhat Poyraz yönetimindeki motosiklet, kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkan motosiklet, önce su borusunun geçtiği betona ardından ağaca ve aydınlatma direğine çarptı.

METRELERCE SAVRULDULAR

Motosiklet sürücüsü Poyraz ile arkasında bulunan Ali Algül, kaldırıma savrularak metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Poyraz ve Algül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin ve savcının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Poyraz ve Algül'ün cansız bedenleri Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.