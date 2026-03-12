Motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti! Kaza yapan motosikletliye vatandaş kalp masajı yaptı

Kaza, Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Cadde üzerinde motosikletiyle seyreden Levent Levent (26) 'ın kullandığı motosiklet, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Motosikletin devrilmesi ile sürücü Levent Levent savrularak yere düştü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar bazı vatandaşlar yaralı sürücüye kalp masajı yaptı..

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosikletli doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.