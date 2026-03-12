Haberler Yaşam Haberleri Motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti! Kaza yapan motosikletliye vatandaş kalp masajı yaptı
İstanbul Arnavutköy'de motosiklet kazasında 26 yaşındaki Levent Levent isimli sürücüye vatandaşlar ekipler gelene kadar kalp masajı uygularken, yapılan kontrolde talihsiz sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza, Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Cadde üzerinde motosikletiyle seyreden Levent Levent (26) 'ın kullandığı motosiklet, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Motosikletin devrilmesi ile sürücü Levent Levent savrularak yere düştü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar bazı vatandaşlar yaralı sürücüye kalp masajı yaptı..

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosikletli doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

