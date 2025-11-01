Motosiklet kazasında ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Taşlıca ile Büyükboğaziye mahalleleri arasında bulunan yol üzerinde dün meydana gelen trafik kazasında sürücüleri belirlenemeyen hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi yola savrularak ağır yaralandı. Kazada Motosiklet kullanılamaz hale gelirken, hafif ticari araç kontrolden çıkıp takla atarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada gençlerden 22 yaşındaki Veysel Türkoğlu hastanede hayatını kaybederken diğer ağır yaralı 17 yaşındaki Mustafa Korkut ise yapılan müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Ancak burada da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Veysel Türkoğlu

Otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilen Türkoğlu ve Korkut'un cenazeleri, gece geç saatlerde doğup büyüdükleri kırsal Taşlıca Mahallesi'nde gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Savcılık tarafından kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Mustafa Korkut