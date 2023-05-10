Niğde’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Bor ilçesi Dink Mahallesi Üstün Park ile Pazaryeri geçişi arasında meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazanın hemen ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

20 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonunda motosiklet sürücüsü Ramazan Mert Şahin ağır yaralandı. Sağlık ekipleri Şahin'i ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdılar. Ramazan Mert Şahin(20), doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybederken otomobil sürücüsü gözlem altına alındı.Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.