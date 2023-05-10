Haberler Yaşam Haberleri Niğde'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Giriş Tarihi: 10.5.2023 22:24 Son Güncelleme: 10.5.2023 22:40

Niğde'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Niğde’nin Bor ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 20 yaşındaki Ramazan Mert Şahin hayatını kaybetti.

Hayrettin YENEL
Niğde’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Bor ilçesi Dink Mahallesi Üstün Park ile Pazaryeri geçişi arasında meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazanın hemen ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

20 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonunda motosiklet sürücüsü Ramazan Mert Şahin ağır yaralandı. Sağlık ekipleri Şahin'i ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdılar. Ramazan Mert Şahin(20), doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybederken otomobil sürücüsü gözlem altına alındı.Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

7'li koalisyonda yeni kriz patlak verdi! Akşener, CHP'ye rest çekti
Türkiye'nin enerjideki 'Kızılelma'sı: Cevher değil mücevher satacağız
Son dakika: Gaziantep'te CHP’den AK Parti’ye silahlı saldırı! 4 kişi yaralandı
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Alevi videoları yayınlayan fitne tüccarları bizi bölemez
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyona tepki: Terörle bağı olanın milletle bağı olmaz
Danıştay'dan Mansur Yavaş'a şok: Kanuna aykırı bulundu
Gerçek ve sahte kahraman
Fikri iktidarda kendisi azınlıkta
Ankara’da başörtülü kadına saldırı! "Tayyip size fazla yüz verdi, defolun bu ülkeden"
Düzce'de Kemal Kılıçdaroğlu'na Selahattin Demirtaş tepkisi
ARKADAŞINA GÖNDER
Niğde'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA