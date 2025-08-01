Motosiklet kazasında ölen Yusuf’un babası kahraman çıktı

KONYA'DA bisikletle çarpışması sonucu hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü 18 yaşındaki Yusuf Öztürk'ün babası İsmail Öztürk'ün 8 yıl önce Malatya'da intihar için baraj gölüne atlayan bir kadını kurtardığı ancak kendisinin boğularak can verdiği öğrenildi. Dün öğle saatlerinde Karatay Aslanlıkışla Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Yusuf Öztürk idaresindeki motosiklet, tramvay durağı yakınlarında Mustafa Yıldız'ın kullandığı bisikletle çarpıştı. Kazada Öztürk olay yerinde Yıldız ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yusuf Öztürk'le ilgili yürek dağlayan bir ayrıntıda ortaya çıktı. Malatya İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda teknisyen olarak görev yapan baba İsmail Öztürk'ün (42) 2017'de eşi ve çocuklarıyla pikniğe gittiği Karakaya Baraj Gölü'nde intihar etmek için göle atlayan bir kadını kurtarmak için suya girdiği, kadını kurtardığı ancak kendisinin boğularak can verdiği öğrenildi.