Motosiklet köprüden çaya düştü: 1 ölü 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Muhammet Sait Büker (16) idaresindeki motosiklet, Osmancık-Dodurga kara yolu üzerindeki Kumbaba Köyü yakınlarında seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle köprüden çaya düştü. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Muhammet Sait Büker'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Yasin Murat Kaşıkçı (17) ise yaralı olarak Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kaşıkçı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.