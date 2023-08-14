Haberler Yaşam Haberleri Motosiklet Neden Soğuk Havada Zor Çalışır? Soğuk Havalarda Motosiklet Nasıl Çalıştırılır?
Giriş Tarihi: 14.8.2023 15:26 Son Güncelleme: 14.8.2023 15:26

Motosiklet Neden Soğuk Havada Zor Çalışır? Soğuk Havalarda Motosiklet Nasıl Çalıştırılır?

Bir motosikletin soğuk havalarda zor çalışmasının temel nedeni genelde viskozite olarak da adlandırılan direnç kavramıyla bağlantılıdır. Buna ek olarak akü ve yakıt/ hava karışımıyla ilgili olan bazı durumlar da motosikletlerin soğuk havalarda zor çalışmasına yol açabilir. Dolayısıyla motosiklet neden soğuk havada zor çalışır, nasıl çalıştırılır diyenler için bu konuya yönelik olarak önerilen uygulamalar ile dikkat edilmesi gereken bazı noktalar açıklanmalıdır.

Motosiklet Neden Soğuk Havada Zor Çalışır? Soğuk Havalarda Motosiklet Nasıl Çalıştırılır?

Motorlu taşıtların soğuk havalarda zor çalışmasının veya hiç çalışmamasının belli başlı sebepleri vardır. Motosikletlerin kış günlerinde çalışmama nedenleri ise viskozite, akü ve yakıt/ hava karışımı gibi kavramlar çerçevesinde açıklanabilir. Bu sayede motosiklet neden soğuk havada zor çalışır, nasıl çalıştırılır diyenlere bu motorlu taşıt için faydalı olan uygulamalar arasında yer alan öneriler sunulabilir.

Motosiklet Neden Soğuk Havada Zor Çalışır?

Motosikletin özellikle kış günlerinde neden çalışmadığı veya zor çalıştığı sıklıkla araştırılır. Bu durumun temel nedeni ise soğuk havanın yağ viskozitesini artırması olarak açıklanabilir. Viskozite olarak adlandırılan direnç, bir sıvının akmaya karşı iç direnç göstermesini temsil eder. Soğuk ve zorlu hava koşullarında ise bu direnç artış gösterir. Viskozitede meydana gelen bu değişiklik ise motosiklette yer alan yağ pompasını etkiler. Buna bağlı olarak motosikletin yağ pompası olarak adlandırılan parçasının motoru yağlama konusunda zorlandığı söylenebilir. Viskozitenin artmasıyla birlikte meydana gelen bu olaylar sonucunda ise marş motorunun motosikletin motorunu marş etmesinin zorlaştığı görülür. Buna ek olarak soğuk havanın daha yoğun olması nedeniyle karbüratörlü motosikletlerin çalışmasını engelleyebildiği bilinir. Bu durum karbüratörlü motosikletlerde yağsız yakıt/ hava karışımına yol açabilir. Yine motosikletin aküsündeki kimyasal reaksiyonların da soğuk havalarda daha yavaş bir şekilde gerçekleştiği belirtilmelidir.

Soğuk Havalarda Motosiklet Nasıl Çalıştırılır?

Motosikletler soğuk havalarda belli başlı sebeplere bağlı olarak çalışmayabilir. Bu durumda motosikletin vitesi boşa alınarak debriyaj çekildikten sonra çalıştırılması önerilir. Çünkü bu uygulamanın motosikletin aküsünün sağlığı bakımından da faydalı olduğu bilinir. Buna ek olarak motosikletin aküsünün soğuk havalardan korunması için yerinden çıkarılarak evde muhafaza edilmesi de önerilir. Bu uygulama tercih edileceği zaman eve alınan akünün pil ihalesinde tutulması gerekir. Böylelikle akünün şarjı da korunabilir. Yine motosikletlerin soğuk havalarda zor çalışmasının önlenmesi amacıyla koruyucu örtü kullanılması da mümkündür. Bu seçeneği tercih edecek olan kişilerin ısıtmalı bir motosiklet örtüsü temin etmeleri uygundur.

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Motosiklet Neden Soğuk Havada Zor Çalışır? Soğuk Havalarda Motosiklet Nasıl Çalıştırılır?
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