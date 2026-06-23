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Giriş Tarihi: 23.06.2026 23:17 Son Güncelleme: 23.06.2026 23:18

Motosiklet otomobile çarptı: Sürücü ağır yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde D-100 karayolunda otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

İHA
Motosiklet otomobile çarptı: Sürücü ağır yaralandı
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Kaza, saat 20.00 sıralarında D-100 karayolu İstanbul istikameti Kuruçeşme mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 AYV 458 plakalı motosikletin sürücüsü, aynı yönde seyreden 34 HOL 458 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü bariyerlere çarptı.

Motosiklet otomobile çarptı: Sürücü ağır yaralandı

İLK MÜDAHALEYİ MECLİS ÜYESİ YAPTI


Kazada ağır yaralanan ve bacağının kırıldığı öğrenilen motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi, olay sırasında bölgeden geçen Körfez Belediye Meclis Üyesi Bayram Kurtaran yaptı. Kurtaran, aracındaki uyarı levhalarını yol kenarına koyarak yaralının yanında bekledi. Kurtaran'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Motosiklet otomobile çarptı: Sürücü ağır yaralandı
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