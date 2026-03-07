Haberler Yaşam Haberleri Motosiklet sürücüsü 20 yaşındaki Gonca Gül kaza kurbanı
Motosiklet sürücüsü 20 yaşındaki Gonca Gül kaza kurbanı

Burdur’da kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü Gonca Gül Kara hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Gölhisar ilçesi Horzum Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Gonca Gül Kara idaresindeki motosiklet ile M.E.'nin kullandığı kamyonet kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Gonca Gül Kara ağır yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Kara kurtarılamadı. Kara'nın nişanlı olduğu ve Haziran ayında düğün yapacağı öğrenildi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kamyonet sürücüsü M.E. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

