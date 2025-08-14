Motosiklet sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetmişti! Ölüme sebep olan taksiciden pes dedirten savunma

GÖRÜNTÜLER İFADESİYLE TUTMADI

Kazadan bir süre sonra polis merkezine giderek teslim olan Mahsut Çelik, gözaltına alındı. Çelik, ifadesinde, "Sol aynama baktım, çok hızlı geliyordu. Ben düz gidecektim, kendisi aydınlatma direğine çarptı. Panikleyip, yaya geçidine girerek bölgeden ayrıldım" dedi. İşlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi'ne götürülen Çelik, gazetecilerin "Pişman mısın?" sorusuna, "Elbette" diyerek cevap verdi. Adliyeye sevk edilen Çelik, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.