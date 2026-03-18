Motosiklet sürücüsü genç kaza kurbanı oldu!

Kaza akşam saat 20:30'da Kepez ilçesi Kanal Mahallesi Halide Edip Caddesi'nde meydana geldi. Motosikleti ile seyir halinde olan Mert Öz, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki beton direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile Mert Öz yola savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

CENAZESİ OSMANİYE'YE GÖTÜRÜLDÜ

İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralı gence olay yerinde ilk müdahalenin ardından ambulansa koydu. Ancak talihsiz genç hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Mert Öz'ün cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Osmaniye'ye götürüldü.