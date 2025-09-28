Motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde Alanya'nın Küçükhasbahçe Mahallesi 611. Cadde üzerinde meydana geldi. Y.E (67) idaresindeki otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken aynı istikamette ilerleyen motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Mehmet Gül yola savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Gül, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Y.E polis ekiplerince gözaltına alındı.