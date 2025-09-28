Haberler Yaşam Haberleri Motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti
Motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

Antalya’nın Alanya ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada Mehmet Gül (49) motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Alanya'nın Küçükhasbahçe Mahallesi 611. Cadde üzerinde meydana geldi. Y.E (67) idaresindeki otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken aynı istikamette ilerleyen motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Mehmet Gül yola savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Gül, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Y.E polis ekiplerince gözaltına alındı.

