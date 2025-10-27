Motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Karabük Safranbolu Karayolu Adnan Barbaros Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki Hilal Kahreman yaşamını yitirdi. Olay Karabük istikametinden Safranbolu istikametine giden Hilal Kahreman'ın (22) kullandığı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu E.B nin kullandığı kamyonete çarptı. Çarpmamın etkisi ile devrilen motosiklet sürücüsü sürüklenerek ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Hilal Kahreman, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kahreman'ın Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi'nden Haziran ayında mezun olduğu öğrenildi. Kamyonet sürücüsü E.B. gözetim altına alınırken, kaza hakkında soruşturma başlatıldı.